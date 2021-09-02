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الشرطة البريطانية تصادر لامبورجيني أفينتادور للقيادة الصاخبة!

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ابراهيم بليكع 0 تبليغ

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – عاد مالك سيارة لامبورجيني أفينتادور لمنزله غارقاً في دموعه بعد مصادرة الشرطة لسيارته الخارقة بقيمة 400,000 جنيه استرليني – 2.07 مليون ريال.

وقد أوقفت شرطة المرور السيارة أثناء اتجاه السائق لإحدى فعاليات السيارات الخارقة في مقاطعة Hertfordshire لقيادتها بشكل صاخب وغير اجتماعي.

واكتشفت الشرطة من السجلات الإلكترونية أن سائق الأفينتادور تم تحذيره مرتين مسبقاً من القيادة المتهورة أو الصاخبة المزعجة للآخرين، كما أن صاحبها لم يدفع الضرائب المتأخرة عليها لكونها “مكلفة للغاية”، ما دفع الشرطة لمصادرتها.

وتعتمد لامبورجيني أفينتادور على محرك 6.5 لتر 12 سلندر  بقوة 700 حصان للفئة القياسية وسرعة قصوى 350 كلم\س.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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