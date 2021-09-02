باريس تفرض حد أقصى 30 كيلومتر للسرعة في معظم شوارع العاصمة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت إدارة مدينة باريس عن فرض حد أقصى جديد للسرعة عند 30 كيلومتر فقط في معظم شوارع المدينة لتشجيع “التنقل الناعم” بعيداً عن السيارات.

الهدف من القرار الجديد هو خفض معدلات الحوادث والتلوث الصوتي والزحام في العاصمة الفرنسية وتشجيع السكان على اتخاذ أساليب أخرى للتنقل، مثل المشي وركوب الدراجات ووسائل النقل العامة.

وفي هذا الاتجاه، قررت باريس تخصيص شوارع هامة للمشاة فقط، وصرح نائب عمدة المدينة ديفيد بيليراد إن القانون الجديد يندرج تحت استراتيجية أوسع لتغيير المساحات العامة والمفتوحة في المدينة بشكل جذري.

وقد انتشر هذا التوجه في الأعوام الأخيرة في فرنسا مع فرض أكثر من 200 مدينة فرنسية لحدود سرعة مماثلة عند 30 كيلومتر، واستعداد مدينة ليون، ثالث أكبر مدينة فرنسية، لسنّ قانون مماثل قريبًا.