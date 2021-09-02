أسعار ومواصفات جاجوار XE وXF الجديدة.. نسخة قوية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة جاجوار البريطانية لتصنيع السيارات الفارهة عن إطلاق نسخ R-Dynamic Black من السيارتين XE وXF.

تتمتع النسخ الجديدة من السيارتين بالعديد من المكونات المطلية باللون الأسود.



ومن هذه المكونات شبكة المبرد وإطار شبكة المبرد وأُطر النوافذ الجانبية وفتحات التهوية في الرفارف وأغطية المرايا والعتبات الجانبية وقضبان السقف.

وتتمتع السيارة أيضا بزجاج Privacy وسقف بانورامي، فضلا عن الجنوط قياس 19 بوصة وسرج المكابح باللون الأحمر.

وتقدم جاجوار XE بالألوان الميتالك Firenze Red وBluefire وEiger Grey وSantorini Black وOstuni White، في حين تتوفر XF بجميع الألوان الموجودة في برنامج عرض السيارة.

وتتميز المقصورة الداخلية من خلال الدواسات المعدنية، مع نظام الملتيميديا Pivi Pro المحسن، والذي يتيح إمكانية دمج الهواتف الذكية عبر أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

ويمتد برنامج دفع السيارة بين محركات البنزين والديزل ونسخ الدفع الهجين المعتدل بتقنية 48 فولتا ونسخ الدفع الخلفي والرباعي، لتغطي نطاق قوة يمتد بين 204 و300 حصان.

ويبدأ سعر النسخة R-Dynamic Black من السيارة XE من حوالي 50 ألف يورو، في حين يبدأ سعر النسخة R-Dynamic Black من السيارة XF من حوالي 61 ألف و185 يورو.