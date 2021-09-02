رولز رويس Ghost أصبحت أكثر شراسة.. كيف؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة "سبوفيك" (Spofec) عن برنامج تعديلات خاص للأيقونة رولز رويس Ghost، من أجل رفع معدلات أدائها وزيادة شراسة ملامحها.

وأوضحت شركة التعديلات الألمانية أن السيارة المعدلة تتميز من خلال البنية الأكبر والأعرض، مع شراسة يضفيها اللون الأسود.

وبفضل التعديلات، التي تم إجراؤها على محرك السيارة التربو المزدوج المكون من 12 أسطوانة V12 سعة 6.75 لتر، زادت القوة من 570 إلى 685 حصانا، كما زاد عزم الدوران الأقصى من 850 إلى 958 نيوتن متر.

كما قل زمن التسارع من الثبات إلى 100 كلم/س من 4.8 إلى 4.5 ثانية، في حين تقف السرعة القصوى على أعتاب 250 كلم/س.

وتتميز السيارة المعدلة من خلال المئزر الأمامي مع فتحات التهوية الكبيرة، والعتبات الجانبية الجديدة، والتصميم الجديد للمئزر الخلفي، وشفة الاسبويلر الجديدة.

وتقف السيارة المعدلة على عجلات مسبوكة قياس 22 بوصة، بينما يساعد نظام التعليق الهوائي على خفض السيارة بمقدار 40 ملم حتى سرعة 140 كم/ساعة.