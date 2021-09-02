جينيسيس ستكون علامة كهربائية بالكامل بحلول 2025!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت جينيسيس عن خطط للتحول إلى علامة كهربائية بالكامل بحلول 2025 وعلامة محايدة كربونياً بالكامل بحلول 2035 في جميع عمليات التصنيع والشحن التابعة للشركة.

كما تهدف لتصنيع محركات كهربائية مبتكرة ببطاريات ليثيوم أيون محسنة بمعدلات أداء وكفاءة أفضل، وسيشمل مجالها الكهربائي 8 موديلات كهربائية على الأقل مع استهداف مبيعات سنوية لا تقل عن 400,000 وحدة.

وكشفت جينيسيس عن صورة تشويقية مظللة للسيارات الكهربائية الثمانية، جميعهم بتصميم المصابيح المنقسمة الأيقونية للعلامة، منهم موديل إنتاجي لسيارة جينيسيس X كونسيبت كوبيه المذهلة.

وسيشمل المجال الكهربائي لجينيسيس عدة سيارات سيدان و4 سيارات كروس أوفر على الأقل بأحجام متنوعة، وستكشف جينيسيس عن الموديلات الجديدة بالتدريج على مدار الأعوام الأربعة القادمة.