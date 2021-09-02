مفاجأة من مرسيدس للعالم في أكتوبر المقبل.. ماذا تقدم؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة مرسيدس الألمانية النقاب عن أيقونتها AMG GT 63 S الجديدة، التي تعد أقوى موديلات AMG حتى الآن.

وأوضحت مرسيدس أن السيارة رباعية الأبواب AMG GT 63 S، تعتمد على منظومة دفع هجين Plug-in، تتألف من محرك بنزين ثماني الأسطوانات V8 سعة 4 لترات وبقوة 470 كيلوواتا/639 حصانا.

كما تأتي مرسيدس AMG GT 63 S مع محرك كهربائي بقوة 150 كيلوواتا/205 أحصنة.

وبتضافر جهود المحركين معا تبلغ القوة الإجمالية 620 كيلوواتا/843 حصانا، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 1470 نيوتن متر، مع بطارية سعة 6.1 كيلووات/ساعة.

وبفضل هذه القوة الهائلة تنطلق السيارة AMG GT 63 S الهجين، التي يزيد وزنها عن 2 طن، من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 2.9 ثانية.

بينما تقف سرعتها القصوى على أعتاب 316 كلم/س. أما معدل الاستهلاك فيبلغ 8.6 لتر/100 كلم.

ومن المقرر أن تطرح مرسيدس أيقونتها AMG GT 63 S الهجين الجديدة في الأسواق خلال الأشهر المقبلة، غير أنها لم تفصح بعد عن الأسعار.