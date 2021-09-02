نظرة على تاريخ هوندا اليابانية.. سيارات في ذاكرة التاريخ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثرت هوندا اليابانية صناعة السيارات بما قدمته من موديلات رائعة عبر تاريخها الحافل، من مختلف الفئات.

وجمع موقع "هوت كراز" المختص بأخبار السيارات قائمة تضم أبرز مجموعة سيارات طرحتها هوندا، عبر تاريخها، وكانت علامات فارقة في تاريخ الماركة اليابانية.

جاءت في مقدمة القائمة، شاحنة هوندا الكلاسيكية، T360، والتي تعتبر أول مركبة تصنعها هوندا في تاريخها، وعملت هذه الشاحنة بمحرك ينتج قوة 30 حصانا بسعة 356 سي سي.







من بعدها، ضمت القائمة طراز S500، وكان من أهم السيارات التي طرحتها هوندا في تاريخها، وعمل بمحرك بسعة 531 سي سي، وطرح ضمن فئة "كونفرتابل".





وطراز Civic بنسخته الأولى التي طرحت عام 1973، وكان من أهم السيارات التي طرحتها هوندا في تاريخها، وقدمت منه حتى الآن 7 أجيال، بمختلف الفئات.





وطراز Accord بنسخته الأولى التي طرحت عام 1976، وكان من أهم السيارات التي طرحتها هوندا في تاريخها،وبيع من هذا الطراز ما يزيد عن 12.7 مليون نسخة.





وطراز NSX الرياضي القوي الذي تطرحه هوندا ضمن علامتها الفخمة أكيورا، ويعتبر من أهم السيارات التي طرحتها هوندا في تاريخها، وحصد لقب أهم سيارة يابانية رياضية في عام 2021.





وطراز S2000 وكان ظهوره الأول في حقبة ستينيات القرن الماضي، ويعتبر من أهم السيارات التي طرحتها هوندا في تاريخها،وعمل بمحرك ينتج قوة 124 حصانا بنسخته الأحدث.





وطراز CR-V وكان ظهوره الأول في عام 1995، ويعتبر من أهم السيارات التي طرحتها هوندا في تاريخها، ويعتبر من أبرز السيارات التابعة لفئة SUV في الوقت الحالي.





وطراز Insight وكان ظهوره الأول في عام 1999، ويعتبر من أهم السيارات التي طرحتها هوندا في تاريخها، كونه أول سيارة هجينة من هوندا تطرح للسوق الأمريكية.



