لكزس تحصل على المركز الأول في دراسة الجودة الأولية لعام 2021

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشف مركز J.D. Power البحثي الأمريكي عن دراسة الجودة الأولية السنوية لعام 2021 لتحافظ لكزس على المركز الأول بين صانعات السيارات الفاخرة، بينما ارتفعت رام للمركز الأول بين علامات السوق الشامل للمرة الأولى.

وتقيس الدراسة عدد المشاكل التي واجهها الملاك لكل 100 سيارة جديدة خلال أول 90 يوم من اقتنائها، وسجل متوسط الصناعة 162 مشكلة لكل 100 سيارة، وهو تحسن عن 166 مشكلة في عام 2020.

كما حسنت 20 علامة سيارات من تقييمات الجودة الأولية خلال العام الماضي، وتشمل أفضل العلامات في الدراسة: لكزس في الفئة الفاخرة ورام ودودج وميتسوبيشي ونيسان وكيا في فئة السوق الشامل.

من أضعف العلامات في دراسة الجودة الجديدة هي فولكس واجن وأودي وكرايسلر وألفا روميو بمعدلات وصلت إلى 251 مشكلة لكل 100 سيارة لعلامة كرايسلر، كما سجلت تيسلا 231 مشكلة لكل 100 سيارة ولكن لم يتم وضعها في القوائم لرفض تيسلا السماح للمركز الأمريكي باستطلاع آراء ملاك سياراتها في 15 ولاية أمريكية، ولكن تم حساب معدل مشاكل تيسلا بناء على آراء ملاك تيسلا في 35 ولاية أمريكية أخرى.