موجز ”الخليج 365” للسيارات.. أفضل "أودي" وعادات سيئة ونصائح مهمة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز أحداث قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي تطورات القطاع المهمة.

لضمان قيادة آمنة طوال فترة الدراسة، ينصح الخبراء بإجراء مجموعة فحوصات على السيارة يجب على الآباء القيام بها قبل عودة المدارس.

وقدم موقع "هونست أكيورت أوتو سيرفيس"، المختص بنصائح وإرشادات بعالم السيارات، قائمة نصائح ومجموعة إرشادات تضم مجموعة مهام، ينصح الآباء بالقيام بها عند فحص السيارة قبل عودة الدراسة.

تتوفر خلال عام 2021 مجموعة متميزة من السيارات التابعة لفئة SUV من ماركة أودي، متاحة ضمن سوق المستعمل بقدرات يعتمد عليها.



وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات في قائمة، أبرز مجموعة سيارات مستعملة ضمن فئة SUV تتوفر من ماركة أودي حاليا.

وضمت القائمة، الجيل الأول من طراز Q5، وكان ظهوره الأول بالأسواق في عام 2012، ويتوفر حاليا بقيمة تتراوح بين 10 و11 ألف دولار.

للحفاظ على سيارتك على المدى البعيد توجد مجموعة قواعد وخطاوت هامة يجب اتباعها وتطبيقها وفق إرشادات الخبراء، وأخرى يجب تجنبها.



وقدم موقع "فاميلي هاندي مان" مجموعة عادات سيئة ينصح بها خبراء السيارات والفنيين، بتجنب القيام بها للحفاظ على سلامة ورعاية السيارة على المدى البعيد.

وضمت قائمة العادات التي يجب تجنبها للحفاظ على سلامة السيارة، تجاهل الإشارات المضيئة التحذيرية بأي أعطال تتعلق بالمحرك.

تتجه أنظار عشاق مغامرات التخييم عالميا لمدينة دوسلدورف الألمانية،حيث تشارك 650 شركة بمعرض سيارات الكارافان حتى الخامس من أيلول/سبتمبر



تتنوع المعروضات بين السيارات الصغيرة والسيارات الكبيرة، التي تعد بمثابة منازل متنقلة مع مرآب وسقف مغطى بخلايا شمسية.

وكشفت شركة Hobby النقاب عن الكارافان Beachy الجديد في محاولة لخلق شعور الشاطئ للمقيمين بالسيارة. وتحتوي المقطورة على وحدة مطبخ مدمج، كما يمكن تحويل منطقة الجلوس إلى سرير.

قد يضطر مالك السيارة إلى عدم استعمالها لفترة طويلة بسبب السفر أو ظروف مثل التي عاشها العالم بسبب كورونا، فماذا يفعل للحفاظ؟



للحفاظ على سلامة السيارة في مثل هذه الحالات، قدم موقع "بادجت دايركت" مجموعة نصائح يحافظ من خلالها مالك السيارة على سيارته أثناء عدم استخدامها لفترة طويلة.

النصيحة الأولى، تشغيل السيارة من حين لآخر، لأن مجموعة من أجزاء السيارة تعتمد على ما تتحصل عليه من شحنات كهربائية من بطارية السيارة، لذا يلزم تشغيل محرك السيارة من حين لآخر للإبقاء على سلامة هذه الأجهزة.