روسيا تصنع SUV جديدة للتضاريس الوعرة بتصميم مستوحى من همر

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت شركتين تابعتين للحكومة الروسية عن SUV اختبارية جديدة للدروب الوعرة بتصميم مستلهم مباشرة من سيارات همر الكلاسيكية خاصة H1 و H2.

السيارة الروسية تحمل اسم “ستريلا” أو السهم باللغة الروسية مع تصميمها بشكل رئيسي للاستخدام من قِبل قوات الأمن الروسية، ولكن أكدت الشركات المصنعة أن السيارة ستتوفر كذلك بشكل تجاري للاستخدام المدني في روسيا.

بالنسبة لبعض الأبعاد فتشمل طول 200.3 بوصة وعرض 92.51 بوصة، ووزن 3500 كيلوجرام، مع قدرة على حمل 900 كيلوجرام بحد أقصى وداخلية 5 أفراد في 5 مقاعد منفصلة.

وتأتي السيارة بمحرك 2.8 لتر ديزل بقوة 157 حصان متصل بناقل يدوي 5 سرعات ونظام دفع رباعي، وتصل لسرعة قصوى 120 كلم\س، ومن المتوقع طرح الموديل الإنتاجي قبل 2023.

