مرسيدس AMG GT 63 إي بيرفورمانس 2022 تنطلق بقوة 831 حصان!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت مرسيدس AMG الستار عن سيارة GT 63 إي بيرفورمانس، أقوى سيارة إنتاجية في تاريخ العلامة باستثناء بروجيكت وان سوبركار المزودة بمحرك فورمولا 1.

وتعتمد السيدان الخارقة على محرك 4.0 لتر V8 توين تيربو مع محرك كهربائي خلفي بقوة إجمالية 831 حصان وعزم 1400 نيوتن متر، وتتسارع السيارة من السكون إلى 100 كلم\س في 2.9 ثانية فحسب بسرعة قصوى 316 كلم\س، مع صرفية وقود 8.6 لتر لكل 100 كيلومتر.

وتأتي السيارة ببطارية 6.1 كيلوواط\س عالية الأداء ومجهزة للإمداد السريع للطاقة، ما يفسر المدى الكهربائي المقتصر على 12 كيلومتر فحسب، وتدعم السيارة عدة وضعيات قيادة مختلفة مثل الكهربائية والراحة والسبورت والسبورت بلس والسباق.

كما تم تزويد السيارة بنظام تعليق هوائي متعدد الحجرات بتحكم أوتوماتيكي ومتكيف، بالإضافة إلى مكابح سيراميكية كربونية وجنوط 20 و21 إنش جديدة.

ولم تحصل السيارة على اختلافات ملحوظة في التصميم مقارنة بموديل GT 63 القياس بأربعة أبواب، ربما باستثناء شعارات “إي بيرفورمانس” الخارجية، مع وظائف إضافية متعلقة بتقنية الهايبرد في شاشات العرض الداخلية.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin