إطلاق مسمّى (دوري يلو) على الدرجة الأولى السعودي

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أُعلن ظهر اليوم إطلاق مسمّى “دوري يلو” على دوري الدرجة الأولى السعودي لمدة 3 مواسم، وذلك بعد توقيع FDL عقدًا مع شركة الوفاق لتأجير السيارات “يلو”، إحدى الشركات الرائدة في تأجير السيارات بالشرق الأوسط، ترعى بموجبه يلو دوري الدرجة الأولى السعودي بدءًا من الموسم الحالي الذي سينطلق الاثنين المقبل 6 سبتمبر.

وقام بتوقيع عقد الرعاية كلٍ من المدير التنفيذي لدوري الدرجة الأولى الأستاذ طلال بن عبد الله العبيدي والرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لتأجير السيارات (يلو) الأستاذ ناصر القحطاني، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين المهندس عبدالعزيز العفالق و نائب الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لتأجير السيارات (يلو) الأستاذ بشير القحطاني.

وتأتي هذه الشراكة بين الطرفين لمنح تجربة ثريّة ومختلفة لمحبي دوري الدرجة الأولى، والمساهمة في رفع مستوى التنافس بين الأندية وزيادة مداخيلها مما يواكب مستوى التطور الذي تشهده الرياضة السعودية.

من جانبه أكد المدير التنفيذي لدوري الدرجة الأولى الأستاذ طلال العبيدي على أن هذه الشراكة تأتي تأكيدًا على دعم القيادة الرشيدة وحرص ومتابعة القيادة الرياضية في تهيئة القطاع الرياضي ليصبح جاذبًا وملائمًا للقطاع الخاص للاستثمار فيه.

وأضاف العبيدي: “يلو مميزة على صعيد الاستثمار في المجال الرياضي محليًا وعالميًا واليوم تعزز شراكاتها المميزة بهذه الخطوة التي سوف تليها الكثير من المبادرات والمميزات المقدمة من يلو و FDL لمتابعي وجماهير دوري يلو”.

في المقابل تحدث رئيس شركة الوفاق لتأجير السيارات “يلو” الأستاذ ناصر القحطاني بهذه المناسبة: “نسعد اليوم في شركة الوفاق لتأجير السيارات “يلو” بوصولنا إلى مرحلة جديدة في استراتيجيتنا المستدامة في تفعيل رسالة المسؤولية الاجتماعية في الشركة، والتي أظهرنا من خلالها التزامنا بتنفيذ ورعاية كافة المبادرات والأنشطة التي تحقق النفع والفائدة لشريحة واسعة من المجتمع، وكان للجانب الرياضي حضور مميز في هذه الاستراتيجية التي تبلورت في تصدّر “يلو” لقائمة أكثر الشركات رعايةً لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولم يقتصر حضورنا فقط على كرة القدم بل توجهنا لدعم الرياضات الأخرى بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030 التي تؤكد على رفع نسب الممارسة الرياضية في أوساط المجتمع وتنوعها، واليوم مع إعلان رعاية “يلو” لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، نتطلع إلى أن تكون نقلة نوعية في تاريخ المسابقة من خلال الأهداف التي نرجو تحقيقها بالشراكة مع الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين، حيث نسعى إلى رفع القيمة السوقية للدوري عبر العديد من الخطوات التي تضمن زيادة الجذب الجماهيري للمسابقة سواءً عبر الحضور في المدرجات، أو مساحة التغطية الإعلامية والتفاعل في منصات التواصل الاجتماعي، ولتحقيق هذه الغاية تم بالتعاون مع الإخوة في الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين الاتفاق على توجيه عدد من مبادرات الدعم والحوافز للأندية المشاركة من أجل الارتقاء بمستوى المنافسة وتطبيق أفضل معايير الحوكمة التي تضمن الاستدامة في عمل هذه الأندية بدرجة عالية من الجودة وتحقيق المستهدفات، وتم اعتماد مقاييس أداء تحدد مدى مطابقة النتائج على الأرض للأهداف الموضوعة من أجل ضمان الوصول إلى المستويات التي نسعى لتحقيقها”.

ووعد القحطاني الجماهير بالعديد من المفاجآت السارة الموجهة لهم خلال مباريات الدوري والتي سيتم الإعلان عنها لاحقا.

وقد جرت مراسم التوقيع في العاصمة الرياض بحضور عدد من رؤساء أندية دوري الدرجة الأولى وعدد من الإعلاميين.

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