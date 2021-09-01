هيونداي تدشن موديل كاسبر 2022 الجديد كلياً

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أزاحت هيونداي الستار عن أحدث كروس أوفر لها، “كاسبر” الجديدة كلياً بتصميم شبابي ومحركات 1.0 لتر، تمهيداً لطرحها في الأسواق خلال أشهر.

وتتميز السيارة على الفور بمصابيحها الدائرية الكبيرة على المصد الأمامي وفتحات هواء دائرية كذلك على الشبك للمبرد الداخلي للفئة المزودة بمحرك تيربو.

كما تأتي السيارة ببعض عناصر الـ SUV التقليدية الأخرى مثل رفارف صندوقية وحدائد حمل أمتعة على السقف وخلوص أرضي مرتفع نسبياً.. وأشارت تقارير كورية إلى بلوغ طول السيارة 3,595 مليمتر فقط وعرضها 1595 مليمتر وارتفاعها 1575، لتكون أصغر كروس أوفر في مجال هيونداي حتى الآن.

وستتوفر هيونداي كاسبر الجديدة بمحرك 3 سلندر سعة 1.0 لتر بالتنفس الطبيعي بقوة 76 حصان، ونفس المحرك بشاحن تيربو لرفع القوة إلى 100 حصان، مع نواقل حركة يدوية وأوتوماتيكية 5 سرعات ونظام دفع أمامي حصري.

ومن المتوقع استلام السيارة لنسخة كهربائية في 2023، وسيبدأ إنتاجها في كوريا خلال أسبوعين من الآن.