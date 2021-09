كيا سبورتاج 2022 النسخة الأوروبية تنطلق رسمياً

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أزاحت كيا الستار عن سبورتاج 2022 النسخة الأوروبية الجديدة كلياً بتصميم مماثل للنسخة العالمية التي تم تدشينها في يوليو ولكن بجسد أقصر بـ 5.2 بوصة.

رغم أن السيارة أقصر من النسخة العالمية، إلا أن سبورتاج الأوروبية تتمتع بنفس الواجهة الدراماتيكية الجريئة مع شبك “وجه النمر” العصري المتصل بمصابيح نهارية LED مميزة ومصابيح أمامية LED ماتريكس.

وستتوفر السيارة بجنوط 17 , 18 , 19 إنش بـ 6 تصاميم وألوان مختلفة وسقف أسود اختياري، ونرى تصميماً عصرياً مماثلاً للداخلية بشاشة معلومات ترفيهية لمسية منحنية 12.3 إنش.

وراء المقود نرى لوحة عدادات رقمية 12.3 إنش، وتدعم السيارة التحديثات عبر الهواء للنظام الترفيهي، وتأتي سبورتاج الجديدة بمساحة تخزينية ممتازة 591 لتر مع ازديادها إلى 1780 لتر عند طي المقاعد الخلفية.

وستنطلق سبورتاج الأوروبية بعدد من محركات الديزل والهايبرد التي تشمل محرك هجين بالقابس 1.6 لتر بقوة إجمالية 265 حصان، مع محرك هايبرد عادي 1.6 لتر بقوة 230 حصان، ومحرك ديزل 1.6 لتر 4 سلندر بقوة قصوى 136 حصان ضمن خيارات أخرى، مع ناقل حركة يدوي 6 سرعات أو مزدوج 7 سرعات.

وتشمل مواصفات السيارة نظام تعليق إلكتروني متطور مع ارتكازها إلى منصة N3 الثابتة الصلبة لتحسين التوجيه والسلامة، مع تزويد السيارة بعدد من أحدث أنظمة السلامة ومساعدة السائق مثل التحذير المبكر من الاصطدام والكروز كونترول المتكيف.

