أحدث سيارات الكارافان.. التخييم في الشتاء أيضا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتجه أنظار عشاق مغامرات التخييم عالميا لمدينة دوسلدورف الألمانية،حيث تشارك 650 شركة بمعرض سيارات الكارافان حتى الخامس من أيلول/سبتمبر

معرض سيارات الكارافان

تتنوع المعروضات بين السيارات الصغيرة والسيارات الكبيرة، التي تعد بمثابة منازل متنقلة مع مرآب وسقف مغطى بخلايا شمسية.

وكشفت شركة Hobby النقاب عن الكارافان Beachy الجديد في محاولة لخلق شعور الشاطئ للمقيمين بالسيارة.

وتحتوي المقطورة على وحدة مطبخ مدمج، كما يمكن تحويل منطقة الجلوس إلى سرير.





مكتب منزلي

ومن الموديلات، التي اجتذبت الأنظار هذا العام الكارافان VANTourer Urban بلونه الأخضر الفاتح، ويقف بالقسم الخاص بشركة EuroCaravaning.

ومن الحلول العملية، التي يقدمها الكارافان، إمكانية تثبيت وحدة مكتب منزلي على نظام القضبان، الذي يتم تثبيت المطبخ عليه في العادة، وذلك تماشيا مع مفهوم الشركة بتوفير بيئة عمل ممتعة وسط الطبيعة والعديد من التجهيزات الفاخرة.





مرآب خاص

وأزاحت شركة Volkner Mobil الستار عن الكارافان Performance S بوزن 18 طنا وبطول 12 مترا وارتفاع 85ر3 متر. ويتولى محرك بقوة 530 حصان دفع هذا المنزل المتحرك.

وقد تم تجهيز الكارافان بمرآب خاص يسع سيارة من سيارات بوجاتي، بالإضافة إلى وحدة خلايا شمسية على السقف، كما توفر مساحة 35 متر مربع في الداخل. وقدمت موريلو سيارتها Palace 88 G المدمجة بطول 99ر8 متر.





ومن خلال الكارافان الفاخر Estate 600 GDL KS، تحاول شركة Kabe إثبات أن التخييم ليس قاصرا على فصل الصيف فقط؛ حيث يشتمل الكارافان على نظام تدفئة أرضية ومقصورة تزلج خاصة به من أجل التخييم في الشتاء. ويتوفر من الكارافان نسخ تسع أربعة أشخاص ونسخ تسع خمسة أشخاص.

وتماشيا مع الموجة الكهربائية، التي اجتاحت عالم السيارات، أزاحت شركة Knaus Tabbert الستار عن الكارافان Van Ti 650 MEG E.Power Drive، والذي يمتاز بمدى سير يبلغ 90 كلم، وذلك قبل تدخل ما يعرف بموسع المدى؛ حيث يتم إعادة شحن البطارية بمساعدة محرك بنزين يعمل كمولد. وبهذا يمكن للسيارة قطع مسافة 600 كلم.