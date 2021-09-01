نصائح عند "ركن" السيارة لفترة طويلة.. تعرف عليها

محمد الفلاح - الأربعاء 1 سبتمبر 2021

قد يضطر مالك السيارة إلى عدم استعمالها لفترة طويلة بسبب السفر أو ظروف مثل التي عاشها العالم بسبب كورونا، فماذا يعمل للحفاظ؟



للحفاظ على سلامة السيارة في مثل هذه الحالات، قدم موقع "بادجت دايركت" مجموعة نصائح يحافظ من خلالها مالك السيارة على سيارته أثناء عدم استخدامها لفترة طويلة.

النصيحة الأولى، تشغيل السيارة من حين لآخر، لأن مجموعة من أجزاء السيارة تعتمد على ما تتحصل عليه من شحنات كهربائية من بطارية السيارة، لذا يلزم تشغيل محرك السيارة من حين لآخر للإبقاء على سلامة هذه الأجهزة.

النصيحة الثانية، التنظيف، من أهم أساسيات الحفاظ على سيارتك أثناء ركنها، وذلك لما قد تتعرض له السيارة من عوامل خارجية قد تؤدي لتآكل الطلاء، وتراكم الأتربة في الداخل والخارج.

ثالثا ،تغيير الزيت وسوائل السيارة، من الأمور الضرورية أيضا التي يجب القيام بها، نظرا لأن ركن السيارة لفترة طويلة يضر بكفاءة هذه السوائل.

ومن الأشياء المهمة أيضا ضغط الهواء في إطارات السيارة، و يجب متابعته باستمرار طوال فترات ركن السيارة وقبل العودة لقيادتها مرة أخرى.

النصيحة الأخيرة التي قدمها الموقع، الحفاظ على خزان الوقود ممتلئ، وذلك لأنه يسهم في حدوث ترسبات ضارة في حزان الوقود، قد تؤدي لتعرضه للتلف.