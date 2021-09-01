"هيونداي" تكشف النقاب عن سيارة الأجرة ذاتية القيادة

محمد الفلاح - الأربعاء 1 سبتمبر 2021

كشفت مجموعة "هيونداي موتور" الكورية الجنوبية أمس الثلاثاء عن سيارة الأجرة ذاتية القيادة القائمة على النموذج "أيونيك 5" قبيل عرضها في المعرض الدولي للسيارات للعام 2021 (IAA Mobility 2021) في مدينة ميونيخ الألمانية الأسبوع المقبل.



وقالت المجموعة في بيان إنها قامت بتطوير سيارة الأجرة "روبو تاكسي" المزودة بنظام القيادة الذاتية من المستوى 4 بالاشتراك مع مشروع "موشنال" (Motional) المشترك بين شركة "هيونداي" وشركة "أبتيف" (Aptiv).

وقالت المجموعة إنها تخطط لتقديم سيارات الأجرة ذاتية القيادة إلى شركة ليفت (Lyft) الأمريكية، المتخصصة في تطبيقات مشاركة الركوب، في العام 2023.

ويمكن للمركبات المزودة بنظام القيادة الذاتية من المستوى الرابع أن تقود نفسها في ظل ظروف محدودة، لكنها لا تعمل إذا لم يتم استيفاء جميع الشروط اللازمة. وفي المستوى الخامس، يمكن للنظام قيادة السيارة تحت أي ظرف.

وقد شكلت شركة "هيونداي موتور" وشركة "أبتيف" الأمريكية الناشئة مشروعا مشتركا بقيمة 4 مليارات دولار بنسبة 50:50 في مارس 2020، للتعاون في مجال حلول التنقل المستقبلية.

وفي فبراير الماضي، كشفت الشركة الكورية الجنوبية النقاب عن طراز "أيونيك 5" الكهربائي بالكامل المعتمد على المنصة المعيارية الكهربائية العالمية الخاصة بمجموعة "هيونداي موتور" (E-GMP)، بما يتماشى مع توجه الشركات المنافسة نحو السيارات الكهربائية.