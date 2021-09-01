السيارات الشبح.. محظور قيادتها خارج مضمار السباق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت شركات صناعة السيارات عدة موديلات رياضية،وصفت بالشبح، لسرعتها الخارقة، ما دفع إلى حظر قيادتها خارج السباقات.

موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات جمع أبزر تلك السيارات والتي تم حظر قيادتها داخل المدن لسرعتها الفائقة.

وضمت القائمة طراز McLaren 720S GT3X الرياضي الذي طرح بمحرك V8 توربيني مزودج ينتج قوة 710 " أحصنة".





وضمت، طراز Aston Martin Vulcan الرياضي الذي طرح عام 2015، وصنعت منه 24 نسخة فقط، بمحرك V12 توربيني مزودج ينتج قوة 820 حصانا.





وطراز Pagani Zonda R الرياضي الذي طرح عام 2009، وصنعت منه 20 نسخة فقط، بمحرك V12 توربيني مزودج ينتج قوة 750 حصان.





وطراز Lamborghini Essenza SCV12 الرياضي الذي صنعت منه 40 نسخة فقط، بمحرك V12 توربيني مزودج ينتج قوة 830 حصان.





و طراز KTM X-Bow الرياضي الذي طرح بمحرك توربيني مزودج ينتج قوة 237 حصانا، بسعة 2.0 لتر، ذو معدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 4 ثواني.





و طراز McLaren Senna GTR الرياضي الذي طرح بمحرك V8 توربيني مزودج ينتج قوة 814 حصانا، وتصل سرعته القصوى لـ 155 ميلا في الساعة.





كما ضمت القائمة طراز Donkervoort D8 GTO JD70 R الرياضي الذي طرح بمحرك توربيني مزودج ينتج قوة 420 حصانا، بسعة 2.5 لتر.





وضمت طراز Ford GT MK II الرياضي الذي طرح بمحرك V6 توربيني مزودج ينتج قوة 700 حصان، وصنعت منه 45 نسخة فقط.





وضمت طراز Brabham BT62 الرياضي الذي طرح بمحرك V8 توربيني مزودج ينتج قوة 710 "أحصنة"، بسعة 5.4 لتر بمعدل دوران 492 لفة/قدم.





و طراز Porsche 935 الرياضي الذي طرح بمحرك V8 توربيني مزودج ينتج قوة 700 حصان، وصنعت منه 77 نسخة فقط.



