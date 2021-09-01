أفضل ثلاث سيارات VAN للتخييم .. "سكن متنقل"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لعشاق رحلات السفاري والتخييم، تتوفر للبيع خلال عام 2021، مجموعة متميزة من السيارات الـ VAN المجهزة من مختلف الماركات.

وعرض موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات، قائمة أبرز تلك السيارات، وضمت مرسيدس Mercedes-Benz 4 × 4 Sprinter.

وهذه السيارة تتوفر كأحد أبرز سيارات VAN المجهزة للتخييم، بقدرات دفع رباعي، لاقتحام الطرق الوعرة.





وضمت القائمة طراز فولكسفاجن T6 Camper، ويتمتع هذا الطراز بمحرك قوي، رباعي الأسطوانات، بسرعة قصوى تصل لـ 120 ميلا في الساعة، وينتج 177 حصانا بحد أقصى، بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 12 ثانية.





من مرسيدس، جاء ضمن القائمة طراز آخر هو RB Component Sawtooth Touring Van، العامل بمحرك قوي ينتج 300 حصان.





الأسرع بالأسواق

وتتوفر بأسواق السيارات حول العالم مجموعة موديلات قوية تتبع فئة MINI VAN، مخصصة لأكثر من 5 ركاب.

وكشف موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات عن قائمة تضم أسرع السيارات المتوفرة حاليا ضمن هذه الفئة بالأسواق، حسب معدل التسارع.

وجاء في المقدمة طراز Ford S-Max 2.5 من ماركة فورد،بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 7.9 ثانية.





وطراز Renault Espace من ماركة رينو الفرنسية، الذي يتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 7.9 ثانية.





وطراز Kia Sedona SXL من ماركة كيا الكورية الجنوبية، الذي يتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 7.8 ثانية، ويعمل بمحرك ينتج قوة 276 حصانا فئة V6.





وطراز Opel Zafira VXR من ماركة أوبل الألمانية، الذي يتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 7.8 ثانية.





وطراز Ford S-Max 2.0 Ecoboost من ماركة فورد الألمانية، الذي يتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 7.1 ثانية، العامل بمحرك بسعة 2.0 لتر .





وطراز Toyota Sienna SE من ماركة تويوتا، الذي يتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 6.9 ثانية، و يعمل بمحرك V6 بسعة 3.5 لتر ينتج قوة 296 حصانا.



