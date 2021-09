جريت وول موتورز تدشن تانك 400 الاختبارية للدروب الوعرة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أزاحت شركة جريت وول موتورز الستار عن سيارة تانك 400 الاختبارية الجديدة في معرض شينغدو للسيارات 2021 بتصميم جريء وتجهيزات مخصصة لأقسى التضاريس.

وستطرح جريت وول موتورز الموديل الإنتاجي للسيارة في 2022 بهيكل “الجسم على الإطار” الذي يتميز بأدائه وثباته على الدروب الوعرة، وستشارك السيارة بعض المواصفات الميكانيكية مع موديل تانك 500 الآخر للشركة مع قاعدة عجلات 112.2 إنش.

وتتميز الخارجية بلمسات صفراء براقة مع داخلية تجمع بين الجلود البيضاء والزرقاء الفاتحة وشاشة لمسية واسعة جداً لنظام المعلومات الترفيهية بجانب لوحة عدادات أنالوج.

ونستمر مع المواصفات التي تشمل أقفال تفاضلية أمامية وخلفية ودفع كلي وإطارات BF Goodrich لجميع التضاريس، وستنطلق تانك 400 الإنتاجية بمحرك 2.0 لتر تيربو للنسخة الأساسية، أو محرك 3.0 لتر 6 سلندر تيربو للفئة الرائدة، وسنتأكد من باقي المواصفات التقنية في بداية العام القادم.

