سيارات "تسلا" الكهربائية على أبواب الهند

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حصلت شركة "تسلا"على موافقة السلطات الهندية على تصنيع أو استيراد أربعة طرازات في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، لأول مرة.

وتمت المصادقة على سيارات "تسلا" باعتبارها صالحة للسير على الطرقات في الهند، وفق منشور على الموقع الإلكتروني لوزارة النقل الهندية.

وبحسب الموقع؛ "الاختبارات تضمن تطابق السيارة مع متطلَّبات السوق الهندية من ناحية الانبعاثات، والسلامة، وجدارة السير في الطريق"

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة القول في وقت سابق، إن تسلا اختارت ولاية كارناتاكا الهندية وعاصمتها مدينة بنجالور لإقامة أول مصنع لها في الهند، بعد محادثات مع المسؤولين المحليين على مدى 6 أشهر وتدرس بجدية إقامة المصنع في إحدى ضواحي بنجالور.

وقبل عدة أشهر، كتب إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم والرئيس التنفيذي لشركة تسلا، في تغريدة: "كما وعدنا" ردا على تقرير على مدونة تركز على تيسلا ذكرت أن صانعة السيارات تجري محادثات مع عدة ولايات هندية لفتح مكتب وصالات عرض ومركز بحث وتطوير وربما مصنع في الهند.

ولم تبسط الهند بساط الترحيب للسيارات الكهربائية، على عكس الصين المجاورة، حيث أنشأت تسلا أول مصنع لها خارج الولايات المتحدة وتهيمن الآن على مبيعات السيارات الكهربائية.

وتمثل السيارات الكهربائية نحو 5% من مبيعات السيارات السنوية في الصين، وفقا لخدمة بلومبرج إن.إي.إف، مقارنة بأقل من 1٪ في الهند.