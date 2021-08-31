موجز ”الخليج 365” للسيارات.. صدمة تسلا ونصائح القيادة الآمنة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز أحداث قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي تطورات القطاع المهمة.

لاختلاف معدلات الاستهلاك ما بين قيادة النساء والرجال للسيارات، توجد مجموعة نصائح للرعاية بالسيارة يجب أن تعلمها كل أم تقود سيارة.

وقدم موقع "وومان أروند تاون" مجموعة نصائحة وارشادات تتعلق برعاية السيارة يجب على الأمهات السائقات للسيارات معرفتها، وتشمل التغيير الدوري لزيت السيارة.



اصطدمت سيارة "تسلا" موديل 3 بسيارة تابعة لشرطة النجدة في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.

وتشير التقارير الأولية إلى أنها كانت تستخدم نظام "أوتو بايلوت" Autopilot للقيادة الذاتية الجزئية الذي يخضع للتحقيقات من جانب الإدارة الأمريكية.



لضمان قيادة آمنة طوال فترة الدراسة، ينصح الخبراء بإجراء مجموعة فحوصات على السيارة يجب على الآباء القيام بها قبل عودة المدارس.

وقدم موقع "هونست أكيورت أوتو سيرفيس"، المختص بنصائح وإرشادات بعالم السيارات، قائمة نصائح ومجموعة إرشادات تضم مجموعة مهام، ينصح الآباء بالقيام بها عند فحص السيارة قبل عودة الدراسة.



للحفاظ على سيارتك على المدى البعيد توجد مجموعة قواعد وخطاوت هامة يجب اتباعها وتطبيقها وفق إرشادات الخبراء، وأخرى يجب تجنبها.

تتوفر خلال عام 2021 مجموعة متميزة من السيارات التابعة لفئة SUV من ماركة أودي، متاحة ضمن سوق المستعمل بقدرات يعتمد عليها.

تتطلب السيارة رعاية خاصة في فصل الصيف، لا تقل عن تلك التي نجريها في فصل الشتاء تحديدا، للحفاظ على قدرات السيارة لأطول فترة ممكنة