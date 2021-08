جيب جراند كوماندر 2022 فيس ليفت تنطلق في الصين

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أزاحت جيب الستار عن سيارة جراند كوماندر 2022 فيس ليفت المخصصة للسوق الصيني بمجموعة تحديثات جمالية للتصميم الخارجي، ونشير إلى أن السيارة مختلفة عن “كوماندر” التي دشنتها جيب منذ أيام في أمريكا الجنوبية.

وتشارك جيب كوماندر اللاتينية نفس المنصة مع كومباس، بينما تشارك جراند كوماندر الصينية المنصة مع شيروكي، وقد انطلقت في عام 2018 بشكل حصري للسوق الصيني قبل استلامها لنسخة هجينة بالقابس في 2019.

وتتميز جراند كوماندر بزيادة طولها وعرضها وارتفاعها مقارنة بكوماندر اللاتينية، وتشمل التحديثات الجمالية مصابيح أمامية أكبر حجماً مندمجة بشكل كلي مع الشبك الأمامي، كما تم إعادة تصميم المصد الأمامي وتحديث المصابيح الخلفية.

الخلفية لم تتغير بشكل ملحوظ، مع استمرار تصميم الصفوف الثلاثة من المقاعد الحالي كما هو وشاشة المعلومات الترفيهية اللمسية المركزية.

وستنطلق جراند كوماندر 2022 فيس ليفت بمحرك 2.0 لتر تيربو بقوة 234 حصان لفئة الدفع الأمامي مع ارتفاع القوة إلى 265 حصان لفئة الدفع الكلي، كما تتوفر السيارة بفئة هايبرد بالقابس بمحرك 2.0 لتر ومحركين كهربائيين بمدي إجمالي 900 كيلومتر وناقل أوتوماتيكي 9 سرعات لجميع الفئات، وستبدأ الأسعار الصينية من 239,800 يوان (139,999 ريال).

