سوبارو سولتيرا SUV الكهربائية الجديدة كلياً تكشف نفسها

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – شيدت سوبارو سمعة ممتازة في عالم سيارات الرالي، ولكن في عالم السيارات الكهربائية لا تزال الشركة في مراحل الاختبار والتطوير الأولية، وأقرب ما وصلت إليه سوبارو في هذا المجال هي كروس تريك الهجينة بالقابس.

والآن تستعد سوبارو لطرح أول سيارة كهربائية لها في 2022 مع الكشف عن أولى الصور الرسمية للسيارة باسم “سولتيرا” SUV بخمسة أبواب، والمشابهة بشكل صريح لسيارة تويوتا bZ4X الاختبارية التي تم تدشينها منذ أشهر.

ولا غرابة في هذا التشابه لمشاركة معظم المواصفات بين السيارتين مع الأخذ في الاعتبار تاريخ التعاون بين سوبارو وتويوتا والذي يشمل سيارات GR 86 وBRZ الرياضية الجديدة.

السيارة صغيرة نسبياً بحجم مماثل لبي إم دبليو X1 وأودي Q3، مع تزويدها بدفع كلي ومصابيح أمامية ضيقة ونافذة خلفية مائلة بشدة، مع داخلية مشتركة بشكل كامل مع تويوتا bZ4X، مثل الكونسول الأوسط الطويل وتصميم شاشة المعلومات الترفيهية الكبيرة.. وسنعلم المزيد عن مواصفات السيارة ومحركاتها في الأشهر القادمة.

