نصائح للأمهات قبل قيادة السيارة.. سلامتك في هذه الخطوات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لاختلاف معدلات الاستهلاك ما بين قيادة النساء والرجال للسيارات، توجد مجموعة نصائح للرعاية بالسيارة يجب أن تعلمها كل أم تقود سيارة.

وقدم موقع "وومان أروند تاون" مجموعة نصائحة وارشادات تتعلق برعاية السيارة يجب على الأمهات السائقات للسيارات معرفتها، وتشمل التغيير الدوري لزيت السيارة.



وقد تجهل الامهات المالكات لسيارات حديثا أهمية هذه النصيحة، نظرا لأن السيارة تحتاج لتغيير زيت بعد قطعها لـ 3 آلاف ميل، أو كل 3 أشهر.

عندما تمتلك الأم سيارة حديثا، يجب أيضا أن تراعي تفحص الكشافات الأمامية للسيارة.

كما لا بد أن تلتزم باستخدام اشارات التوجه في الكشافات.

إضافة إلى استبدال مساحات الزجاج الأمامي بشكل دوري.

ولاحظ خبراء السيارة أيضا أن السيارة التي تقودها أم، تستهلك مكيف الهواء أكثر من غيرها، للحفاظ على الطقس داخل السيارة لأجل أبنائها خاصة في فصل الصيف، ولذا يلزم الحفاظ على نظافة فلتر السيارة بشكل مستمر.

النصيحة الأخيرة التي وجهها الموقع للأمهات المالكات لسيارات، هي متابعة ضغط الهواء بالإطارات للحفاظ على سلامة السيارة والركاب.