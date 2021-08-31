قبل عودة المدارس.. افحص سيارتك بهذه الطريقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لضمان قيادة آمنة طوال فترة الدراسة، ينصح الخبراء بإجراء مجموعة فحوصات على السيارة يجب على الآباء القيام بها قبل عودة المدارس.

وقدم موقع "هونست أكيورت أوتو سيرفيس"، المختص بنصائح وإرشادات بعالم السيارات، قائمة نصائح ومجموعة إرشادات تضم مجموعة مهام، ينصح الآباء بالقيام بها عند فحص السيارة قبل عودة الدراسة.



ضمت القائمة فحص زيت المحرك، وذلك للتأكد من درجة لزوجته وكفاءته بصفة عامة للاستمرار طوال الفصل الدراسي، وتغييره إذا ما كان في حاجة لذلك.

من النصائح أيضا، تفحص الكشافات الأمامية وسلامتها، وذلك لان الدراسة تأتي في فصل الشتاء، الذي غالبا ما يشهد صباحا حالة تكتل للسحب ينتج عنها في بعض الحالات ضباب كثيف.

ونصح الموقع أيضا بتفقد كفاءة الإطارات، وضبطها على الضغط المناسب حتى لا تتعرض للضرر وسط الموسم الدراسي.

ومساحات الزجاج الأمامي، التي تتعرض لتأثير سلبي مع نهاية الصيف من أضرار الحرارة المرتفعة، وبالتأكد من سلامتها، يمكن اجتياز فصل الشتاء بأمان.

اختتم الموقع القائمة، بنصيحة هامة وهي تفقد أداء البطاريات، نظرا لان فصل الشتاء لديه أكبر تأثير سلبي على عمل البطارية، وقبل بداية الموسم الدراسي من الأفضل تغييرها إذا تطلب الأمر ذلك.