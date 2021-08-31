أسعار أفضل السيارات الـSUV المستعملة من "أودي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتوفر خلال عام 2021 مجموعة متميزة من السيارات التابعة لفئة SUV من ماركة أودي، متاحة ضمن سوق المستعمل بقدرات يعتمد عليها.

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات في قائمة، أبرز مجموعة سيارات مستعملة ضمن فئة SUV تتوفر من ماركة أودي حاليا.

وضمت القائمة، الجيل الأول من طراز Q5، وكان ظهوره الأول بالأسواق في عام 2012، ويتوفر حاليا بقيمة تتراوح بين 10 و11 ألف دولار.





من بعده، ضمت القائمة، طراز Q3، وهو من السيارات الـ SUV التي طرحتها أودي بقدرات رياضية، ويتوفر حاليا بقيمة 20 ألف دولار.





رشح الموقع أيضا طراز Q5 الجيل الثاني منه، كأحد أفضل السيارات الـ SUV المستعملة المتوفرة حاليا، وكان ظهوره الأول عام 2017 وتصل قيمته الحالية لـ 25 الف دولار.





من بعده، ضمت القائمة طراز أودي Q7، ضمن أبرز السيارات الـ SUV المستعملة من أودي، ويتوفر حاليا بقيمة تصل لـ 28 ألف دولار.





ثم طراز أودي SQ5، والذي كان ظهوره الأول منذ 6 سنوات، ويتوفر حاليا ضمن أبرز سيارات SUV المستعملة، بقيمة 25 ألف دولار، ومحرك ينتج قوة 354 حصانا.





اختتم الموقع القائمة، بطراز Q2، الجيل الأول منه، واعتبره من أهم سيارات أودي الـ SUV المستعملة حاليا، ويعمل بمحرك رباعي الأسطوانات، بسعة 2.0 لتر ينتج قوة 190 حصانا، وتتراوح قيمته ما بين 15 و 20 ألف دولار.



