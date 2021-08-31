عادات سيئة تدمر سيارتك.. يجب الإقلاع عنها لسلامتك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - للحفاظ على سيارتك على المدى البعيد توجد مجموعة قواعد وخطاوت هامة يجب اتباعها وتطبيقها وفق إرشادات الخبراء، وأخرى يجب تجنبها.

وقدم موقع "فاميلي هاندي مان" مجموعة عادات سيئة ينصح بها خبراء السيارات والفنيين، بتجنب القيام بها للحفاظ على سلامة ورعاية السيارة على المدى البعيد.



وضمت قائمة العادات التي يجب تجنبها للحفاظ على سلامة السيارة، تجاهل الإشارات المضيئة التحذيرية بأي أعطال تتعلق بالمحرك.

وأيضا من العادات السيئة التي يجب تجنبها، الإنتظار طويل بين فترات الصيانة والأخرى، لما يزيد من تضرر الأجزاء المعطلة.

الأصوات غير المألوفة في السيارة

أيضا تجاهل الأصوات الغير اعتيادية التي قد تنتج عن أي جزء من أجزاء السيارة، من العادات السيئة التي يجب تجنبها، وفي حال لوحظ أي صوت غير اعتيادي يجب التعرف على أسباب حدوثه.

الروائح الناتجة عن انبعاثات من السيارة لا يجب تجاهلها بأي حال من الأحوال، لما قد تعنيه من أجزاء متضررة داخل المحرك.

رأي الخبير مهم

من العادات السيئة أيضا التي يقع بها غالبية المقبلين على شراء سيارة مستعملة، هو عدم استعانتهم بخبير لفحص السيارة والتأكد من سلامتها.

اختتم الموقع القائمة بنصحية أخيرة تخص الفرامل، وهو عند شراء الفرامل الاتجاه لشراء أفضل الأنواع منها وعدم الإكتفاء بالنوع الرخيص والبوعد عن المستعمل قدر الإمكان.