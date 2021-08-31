خدمات الصيانة المتنقلة من يلو.. انطلق في رحلتك بأمان تام

ابوظبي - مجدي عبدالحي - منذ تأسيس شركة الوفاق لتأجير السيارات (يلو) في عام 2000، أصبحت هي الوجهة الأساسية لكل شخص يرغب في تأجير سيارة بشكل سهل وسلس، ونظراً لاهتمامها الشديد بتحقيق كافة سبل الأمان والسلامة في سياراتها على الطريق مع تقديم خدمة متميزة، نجدها توفر خدمة الصيانة المتنقلة لكافة عملائها في المملكة.

تتكون خدمة الصيانة المتنقلة من يلو من أسطول ضخم من السيارات المجهزة بمختلف المعدات الضرورية والفنيين المدربين لصيانة سيارات الشركة المؤجر أثناء قيادتها على الطرقات، حيث يمكن لأي سائق في حال تعطل سيارته المؤجرة طلب خدمة المساعدة على الطريق عبر تطبيق يلو كي تستجيب أقرب سيارة منه بسرعة لحل المشكلة والاستمرار في رحلته بكل سهولة ويسر.

وتأتي سيارات الصيانة المتنقلة وهي مجهزة بشكل متكامل من خلال معدات متطورة وفنيين مدربين للصيانة لحل أي مشكلة تواجهها والاستمرار في طريقك بأمان تام، وتستطيع هذه السيارات تقديم خدمات الصيانة الدورية والإصلاحات الخفيفة إلى المتوسطة بالإضافة إلى مخزون كافي من قطع الغيار يتيح لها متابعة صيانة ومستوى استعداد كافة سيارات الشركة للعمل بمختلف مناطق المملكة.

وتعتبر هذه الخدمة من أهم مميزات الحصول على سيارتك من يلو، حيث تضمن لك الشركة الأمان في حالة تعطل السيارة في أي مكان، كما أنه في حالة ما إذا كانت السيارة ستأخذ وقت طويل في الإصلاح، فإن يلو ستقوم باستبدال سيارتك بأخرى حتى تستطيع الإنطلاق في رحلتك بأمان.

الموقع يلو الإلكتروني: اضغط هنا

رقم الحجز: 920002909

تحميل تطبيق يلو للهواتف الذكية: قوقل بلاي – آبل ستور