أرخص سيارات الدفع الرباعي بالأسواق.. مواصفات وأسعار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تقدم مجموعة من ماركات السيارات البارزة، عددا من الموديلات العاملة بنظام دفع رباعي تجمع بين قدرة اقتحام الطرق الوعرة والتكلفة الزهيدة.

وجمع موقع "هوت كارز" في قائمة، أرخص السيارات التي تتوفر حاليا بالأسواق وتعتبر ارخص السيارات العاملة بنظام دفع رباعي من مويدلات 2021 و 2020.

وضمت القائمة في مقدمتها، شاحنة رام Ram 1500 Rebel وهي من موديل عام 2021، وتتوفر بسعر افتتاحي 37,934 ألف دولار، وتعمل بنظام الدفع الرباعي.





ثم سيارة تويوتا Toyota 4Runner وهي من موديل عام 2020، وتتوفر بسعر افتتاحي 37,189 ألف دولار، وتعمل بنظام الدفع الرباعي.





ثم سيارة سوبارو Subaru Outback وهي من موديل عام 2021، وتتوفر بسعر افتتاحي 26,795 ألف دولار، وتعمل بنظام الدفع الرباعي.





ثم سيارة جييب Jeep Grand Cherokee وهي من موديل عام 2021، وتتوفر بسعر افتتاحي 32,150 ألف دولار، وتعمل بنظام الدفع الرباعي.





ثم شاحن تويوتا Toyota Tacoma TRD Pro وهي من موديل عام 2021، وتتوفر بسعر افتتاحي 43,960 ألف دولار، وتعمل بنظام الدفع الرباعي.





ثم شاحنة جييب Jeep Gladiator وهي موديل عام 2021، وتتوفر بسعر افتتاحي 34,040 ألف دولار، وتعمل بنظام الدفع الرباعي.





ثم سيارة فورد Ford Explorer وهي موديل عام 2020، وتتوفر بسعر افتتاحي 32,948 ألف دولار، وتعمل بنظام الدفع الرباعي.





ثم شاحنة فورد Ford F-250 Super Duty وهي موديل عام 2021، وتتوفر بسعر افتتاحي 52,155 ألف دولار، وتعمل بنظام الدفع الرباعي.





ثم شاحنة تويوتا Toyota Tundra وهي موديل عام 2021، وتتوفر بسعر افتتاحي 34,025 ألف دولار، وتعمل بنظام الدفع الرباعي.





ثم سيارة جي إم سي GMC Yukon وهي موديل عام 2020، وتتوفر بسعر افتتاحي 51 ألف دولار، وتعمل بنظام الدفع الرباعي.



