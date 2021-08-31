علامات طبلون السيارة ومعانيها وأهم العلامات التحذيرية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طبلون السيارة مهم جدا في السيارة حيث يحتوي على العديد من العلامات المضيئة المميزة ومنها علامات تحذيرية للأعطال بالسيارة إليك تقرير عنها

طبلون السيارة يوجد بها العديد من العلامات المضيئة التي يجب أن يكون السائق على دراية بها، حيث أنها تساعد على تنبيه السائق عند وجود أحد المشكلات الموجودة أثناء القيادة، وعليك بالتعرف على علامات طبلون السيارة ومعانيها.



علامات طبلون السيارة:

طبلون السيارة يحتوي على العديد من العلامات المضيئة التي تدل على أشياء محددة بالسيارة، حيث أنها يوجد بها إشارات للسرعة والوقود ودرجة حرارة المحرك، ومصابيح الضباب ومثبت السرعة وحساس المطر وانخفاض خزان الماء، وغيرها من العلامات التحذيرية التي تدل على وجود مشكلة في السيارة.

علامات التحذير في طبلون السيارة:

علامة تحذير ضغط الإطارات:





تدل هذه العلامة على وجود مشكلة في واحدة من إطارات السيارة أو أكثر، وتدل على أن ضغط الإطارات منخفض أو مرتفع مما يتسبب في الضرر للسيارة.

علامة تحذير ضغط الزيت:





عند إضاءة هذه العلامة في طبلون السيارة فإنها تدل على وجود مشكلة في نظام ضغط الزيت بالسيارة سواء بنفاذ كمية الزيت الموجودة أو أن مضخة الزيت لا تقوم بتدوير السوائل للعمل على تزييت الأسطح الداخلية للسيارة بالشكل الصحيح، ولهذا يجب العمل على حل هذه المشكلة في أسرع وقت حتى لا يتسبب في الضرر للسيارة.

علامة تحذير درجة حرارة المحرك:





تدل هذه العلامة على أن محرك السيارة درجة حرارته عالية ويكون هذا ناتج لعدة أسباب، ومنها قلة سائل التبريد أو تسرب في سائل التبريد بالسيارة أو مشكلة في منظم الحرارة.

علامة تحذير الفرامل المانعة للإنغلاق:





عند وجود إضاءة هذه العلامة فهذا يدل على وجود خطأ ما في نظام الفرامل المانعة للإنغلاق وهي الفرامل التي تجعلك بأمان أثناء القيادة، ولهذا من المهم العمل على حل المشكلة، كما يمكنك عمل الفحص الدوري لها كل فترة.

علامة تحذير التحكم في الجر:





تشير هذه العلامة على وجود مشكلة في نظام التحكم في الجر ومنها إنزلاق إحدى العجلات، والذي من الممكن أن يؤدي إلى انحراف السيارة أثناء السير.

علامة تحذير المحرك:





تظهر هذه العلامة عند وجود مشكلة في المحرك والتي تتطلب توقف السيارة على الفور، وقد يحدث هذا بسبب انخفاض ضغط الزيت أو ارتفاع درجة الحرارة، أو أن يكون هناك مشكلة في غطاء البنزين والذي ربما يكون مفتوح أو به مشكلة مما يؤدي إلى تبخر الوقود، ولهذا عليك بفحص المحرك على الفور والعمل على إصلاح الأعطال الموجودة به.

علامة تحذير انخفاض الوقود:





من العلامات التحذيرية في طبلون السيارة والتي تدل على انخفاض نسبة الوقود مما يؤثر على سير السيارة، ولهذا من المهم إمداد السيارة بالوقود عند أقرب محطة للوقود.

علامة انخفاض سائل مساحات الزجاج الأمامي:





تعني هذه العلامة نقص سائل مساحات الزجاج الأمامي، ولهذا من المهم الحرص على ملئ الخزان الخاص بها.

علامة تحذيرية للوسادة الهوائية:





من العلامات التي تدل على أن الوسائد الهوائية بها مشكلة، حيث أنها من وسائل الأمان الهامة بالسيارة عند التعرض للحوادث، ولهذا عليك بفحص الوسائد الهوائية والنظام الخاص بها عند ظهور هذا المؤشر.

علامات طبلون السيارة ومعانيها:





يمكنك اتباع الأرقام التالية في الصورة أدناه للتعرف على معاني علامات طبلون السيارة.

1- علامة كشافات الضباب الأمامية.

2- علامة تفعيل القيادة الذاتية للسيارة.

3- علامة كشافات الضباب الخلفي.

4- علامة انخفاض خزان مساحات المياه.

5- علامة أقمشة الفرامل.

6- علامة تشغيل مثبت السرعة.

7- علامة كشافات الإتجاهات اليمين واليسار.

8- علامة حساس المطر والضوء.

9- علامة تفعيل وضع القيادة المخصص للطقس البارد.

10- علامة مؤشر المعلومات.

11- علامة الاشتعال.

12- علامة لمؤشر الصقيع في السيارة.

13- علامة تحذير بوجود عطل في مفتاح التشغيل.

14- علامة للتنبيه بعدم وجود المفتاح الذكي للسيارة.

15- علامة تحذير انخفاض بطارية المفتاح الذكي.

16- علامة تحذير بوجود سيارة قريبة.

17- علامة تنبهك للضغط على دواسة فصل التعليق.

18- علامة تنبهك للضغط على دواسة الفرامل.

19- علامة قفل مقود السيارة.

20- علامة تفعيل ضوء المصابيح الأمامية.

21- علامة تحذير بإنخفاض ضغط الهواء في العجلات.

22- علامة لإضاءة المصابيح الجانبية.

23- علامة تنبيه بوجود خلل في المصابيح الخارجية.

24- علامة تحذير بوجود خلل في مصابيح الفرامل.

25- علامة تحذير لوجود رواسب في فلتر الديزل.

26- علامة تحذير لوجود خلل في نظام ربط المقطورة.

27- علامة لنظام الهيدروليك.

28- علامة تحذير الخروج عن المسار.

29- علامة تدل على وجود عوادم ضارة.

30-علامة تنبيه لوضع حزام الأمان.

31- علامة تفعيل مكابح السيارة اليدوية.

32- علامة حدوث خلل في البطارية.

33- علامة حساسات الإصطفاف.

34- علامة تدل على الحاجة إلى الصيانة.

35- علامة تفعيل المصابيح المتكيفة.

36- علامة لمسافة المصابيح الأمامية.

37- علامة للجزء الخلفي من السيارة.

38- علامة للسقف المكشوف.

39- علامة لتفعيل الوسائد الهوائية.

40- علامة للتحذير من وجود خلل في المكابح اليدوية.

41- علامة تحذير من وجود الماء في فلتر الوقود.

42- علامة تحذير من وجود خلل في الوسائد الهوائية.

43- علامة للإشارة لوجود أعطال ميكانيكية.

44- علامة للمصابيح.

45- علامة تشير إلى أن فلتر الهواء يحتاج إلى تنظيف.

46- علامة لتفعيل وضع القيادة الإقتصادية.

47- علامة لتفعيل نظام المساعدة في النزول من المرتفعات.

48- علامة التحذير من ارتفاع درجة حرارة المحرك.

49- علامة تشير إلى نظام مانع انزلاق المكابح.

50- علامة فلتر الوقود.

51- علامة تحذير بأن أحد الأبواب مفتوحة.

52- علامة تحذير بأن غطاء المحرك مفتوح.

53- علامة تحذير بأن مستوى الوقود منخفض

54- علامة للتحذير من وجود خلل لناقل الحركة الأوتوماتيكي.

55- علامة تفعيل نظام تثبيت السرعة.

56- علامة تدل على وجود مشكلة بالمساعدات.

57- علامة تشير إلى انخفاض مستوى الزيت.

58- علامة تفعيل نظام منع تكتل الضباب على الزجاج الأمامي.

59- علامة تحذير بأن غطاء حقيبة السيارة مفتوح.

60- علامة تحذير على السير على طريق منزلق.

61- علامة حساس المطر.

62- علامة للتحذير من وجود مشكلة في المحرك.

63- علامة لتفعيل نظام منع تكتل الضباب على الزجاج الخلفي.

64- علامة لتشغيل مساحات السيارة.