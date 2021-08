جيلي إمجراند 2022 الجيل الجديد ينطلق رسمياً

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت جيلي عن إمجراند 2022 الجيل الرابع الجديد كلياً للسيدان، والتي حافظت على سيادتها في قوائم مبيعات السيدان الصينية لتسعة أعوام متوالية بمبيعات إجمالية تعدت 3.25 مليون نسخة.

ويتميز الجيل الجديد بخارجية عصرية وداخلية أكثر تطوراً وراحة، مع ازدياد حجم السيارة قليلاً لتوفير مساحة أكثر رحابة لتحريك الأقدام في المقصورة، كما تحسن الأداء الديناميكي للسيارة بفض انخفاض مركز الجاذبية ومعامل السحب إلى 0.27 Cd فقط.

بالانتقال للداخلية نرى شاشة لمسية 10.25 إنش لنظام المعلومات الترفيهية ولوحة عدادات رقمية 12.3 إنش، وتشمل مزايا السيارة مساعد صوتي بالذكاء الاصطناعي، وكاميرا رؤية محيطية شاملة، ودعم للتحديثات عبر الهواء.

وستنطلق إمجراند 2022 بمحرك 4 سلندر 1.5 لتر بقوة 114 حصان وعزم دوران 147 نيوتن متر، متصل بنواقل يدوية أو CVT مع نظام دفع رباعي، وسيبدأ السعر في الصين من 87,000 يوان – 50,500 ريال.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin