موجز ”الخليج 365” للسيارات.. أزمة "تويوتا فورتشنر" وقرار فرنسي نادر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز أحداث قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي تطورات القطاع المهمة.

حددت باريس، حد أقصى لسرعة السيارات بالمدينة لتصبح 30 كيلومترا في الساعة، لتقليل التلوث، والضوضاء.

وبدأت السلطات الفرنسية في العاصمة باريس، الإثنين، تطبيق هذا الحد الأقصى لسرعة السيارات بالمدينة، على أمل أن تصبح الشوارع أكثر أمنا، و أهدأ، وأقل تلوثا.



تستعد مرسيدس لإطلاق الجيل الجديد من سيارتها Citan، التي تنتمي لفئة موديلات الفان الصغيرة، خلال سبتمبر بسعر يبدأ من 23 ألف و800 يورو.

لدواعي أمنية في مصر غير مسموح بدخول سيارات الدفع الرباعي إلى سيناء إلا بتصريح من الجهات الأمنية.

وطالت تلك القواعد والاشتراطات سيارات تويوتا فورتشنر، فهل سيارة تويوتا فورتشنر التي تصنع محليا ممنوعة من دخول سيناء؟

قدمت فولكسفاجن عبر تاريخها مجموعة استثنائية من السيارات شكلت علامات فارقة ليس فقط في تاريخ الماركة ولكن في تاريخ الصناعة ككل.