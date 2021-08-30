5 أشياء يجب فحصها في سيارتك بشكل دوري

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يعتبر الفحص السريع للسيارة من الأمور الهامة التي يجب على السائق فعلها قبل الإنطلاق بالسيارة، وذلك كي لا يتعرض للمشاكل والأعطال أثناء القيادة.

والفحص السريع للسيارة، يتكون من 5 خطوات بسيطة، يمكن لأي سائق سيارة القيام بها بنفسه قبل التحرك، وهي كالتالي:

– فحص زيت المحرك للتعرف على مستوى الزيت للتأكد من عدم نقصانه، حيث أن زيت المحرك من أهم العوامل التي تحافظ على المحرك من التلف.

– فحص مستوى السوائل في السيارة، وتشمل سائل تبريد المحرك، وسائل غسل الزجاج الأمامي والخلفي، وهي سوائل يمكن يدويا وبسهولة التحقق منها، بالأماكن المخصصة لها والتي يمكن الاستدلال عليها من كتيب السيارة.

– فحص منسوب زيت المكابح للتأكد من عدم تناقصه، حيث أنه من أهم عوامل الأمان والسلامة للسيارة والركاب.

– التأكد من سلامة البطارية، وذلك من خلال الكشف عن مستوى ماء البطارية وعدم تناقصه إذا ما كانت البطارية سائلة، أما إذا كانت جافة فيكفي التأكد من قدرتها على توليد الكهرباء التي تحتاجها السيارة.

– فحص وقياس ضغط هواء الإطارات والتأكد من سلامتها، كي لا تتعرض لمخاطر الانفجار أو فقدان الهواء بداخلها أثناء القيادة.