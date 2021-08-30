5 نصائح هامة لحماية محرك السيارة في فصل الصيف

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تعاني العديد من أجزاء السيارة الحيوية بالسلب عند ارتفاع درجات الحرارة الشديدة في فصل الصيف، وهو ما قد يتسبب في ظهور الكثير من الأعطال والمشاكل خاصة في السيارات القديمة، ومن أهم الأجزاء التي قد تتأثر بالحرارة الشديدة هو المحرك.

ويمثل المحرك الجزء الأهم في السيارة على الإطلاق، حيث أنه المسؤول الأول عن تشغيل وتحريك السيارة، ويتكون المحرك من العديد من القطع الميكانيكية والكهربائية التي تتناغم في عملها لإنتاج الطاقة اللازمة للسير، لذا نقدم لكم اليوم عدد من النصائح الهامة لحماية المحرك من الحرارة الشديدة في الصيف، وهي كما يلي.

– فحص ومتابعة نظام تبريد السيارة بصورة دورية، وذلك لدوره الكبير في تبريد المحرك وخفض الحرارة الناتجة عن عملية الاحتراق الداخلي.

– فحص وتغيير زيت المحرك في مواعيده المقررة، حيث يعد الزيت من أبرز وأهم العوامل التي تحافظ على المحرك من التلف وتساعد على عمله بكفاءة عالية.

– تغيير الفلاتر في حال انتهاء العمر الافتراضي لها أو عند تعرضهم للإنسداد، حيث أنها من أهم العوامل التي تساعد على عمل المحرك بكفاءة، وذلك أنها الأجزاء المسؤولة عن إيصال البنزين والهواء للمحرك من أجل عملية الاحتراق، ومنها فلتر الهواء والبنزين.

– تجنب انخفاض مستوى الوقود عن ربع الخزان، لأن انخفاضه لتلك المرحلة يجعله يسحب الشوائب المترسبة في قاع الخزان بشكل مباشر للمحرك، مما يسبب انسداد وتلف أجزاء دورة الوقود، خاصة الرشاشات وطرمبة الوقود، ما يسبب خطراً حقيقياً على محرك السيارة.

– عدم وضع أحمال زائدة على السيارة لعدم الضغط على المحرك وزيادة الجهد عليه.