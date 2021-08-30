تصدر فريق “أندريتي يونايتد” في الجولة الثالثة من بطولة “إكستريم إي”

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – استضافت شبه جزيرة جرين لاند الجولة الثالثة من بطولة العالم لمركبات الدفع الرباعي الكهربائية “إكستريم إي”، وهي أول استضافة لإحدى بطولات العالم للسيارات في القطب الشمالي ضمن جهود تسليط الضوء على التغير المناخي وانحسار الثلوج بسبب ارتفاع درجات الحرارة الناتج عن الانبعاثات الكربونية.

وتمكن فريق “أندريتي يونايتد” الذي ترعاه التوكيلات العالمية للسيارات والمكون من كاتي مونينج وتيمي هانسن من الفوز بالجولة الحاسمة، متبوعاً في المركز الثاني بفريق بطل العالم للفورمولا 1 السابق جونسون باتون (JB XE)، وفي المركز الثالث فريق (ACCIONA – Sainz XE).

من الإخفاقات المفاجئة في الجولة تسجيل فريق لويس هاملتون (X44) للمركز الرابع لتعرضهم لعقبات متعددة تشمل غرامات زمنية ومشاكل ميكانيكية أثرت على نتيجة الفريق بالنهاية، ولكن مع ذلك تمكنوا من رفع الترتيب العام الحالي بالبطولة إلى المركز الثاني بعد الجولة الثالثة.

وقدم فريق “أندريتي يونايتد” أداءً مثيراً للإعجاب في الجولة القطبية بسيارتهم الـ SUV الكهربائية أوديسا 21 ليسجل بذلك المركز الثالث الإجمالي في البطولة قبل التوجه للجولة الرابعة في جزيرة سردينيا الإيطالية في أكتوبر 23 و24.

وعلقت كاتي مونينج: “هذا أفضل يوم على الإطلاق! وجهي متألم من كثرة الابتسام .. لقد قلتها كثيراً من قبل، تيمي هانسن هو بطلي، ومستويات المهارة والتمكن التي يستعرضها في المضمار دائماً تذهلني، وأشعر بالفخر لتسابقي بجواره”.

عن التوكيلات العالمية للسيارات

التوكيلات العالمية للسيارات هي جزء من شركة طواد القابضة التي تعنى يمجال بيع السيارات بالتجزئة وتأجيرها، والتمويل، والعقارات، وتوليد الطاقة، ومعدات البناء الثقيلة وقطع غيار السيارات. وقد فازت التوكيلات العالمية للسيارات على مر السنين، بالعديد من جوائز الأداء من مورديها لتحقيق أهداف الأداء أو تجاوزها وتحقيق أعلى مستويات الخدمة للعملاء. تم بناء الشركة على الثقة والنزاهة والالتزام كقيم أساسية تحدد فلسفة خدمتها لعملائها.

توظف التوكيلات العالمية للسيارات أكثر من 1800 موظف محلي وأجنبي وهي إحدى أكبر تجار وموزعي السيارات في المملكة العربية السعودية بخبرة تزيد عن 70 عاماً في هذا المجال. من مقرها الرئيسي في جدة، ستغطي بإذن الله شبكة التوكيلات العالمية للسيارات بنهاية العام 2021 ما يصل إلى 28 فرعاً للمبيعات وخدمات ما بعد البيع في المدن الكبرى عبر عدة مناطق في المملكة العربية السعودية.

التوكيلات العالمية للسيارات هي الوكيل المعتمد للعديد من العلامات التجارية العالمية للسيارات المرموقة بما في ذلك شفروليه وجي إم سي ودونغفنغ والعلامات التجارية الفاخرة مثل إنفينيتي وهونشي ومازيراتي. كما أن لها توجهات نحو السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة التي تدعم رؤية السعودية 2030، والتي تهدف إلى تنويع موارد الدولة.

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