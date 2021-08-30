اخبار السيارات

سيارات مازيراتي متاحة بأقساط تبدأ من 2,999 ريال شهرياً ومميزات خاصة!

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alamir salah eldin 0 تبليغ

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من وكيل مازيراتي شركة التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة على الطرازات المعروضة بالوكالة (2020).

*للاستفادة من العرض قم بتعبئة النموذج أدناه

السيارات المشمولة في العروض:

  • مازيراتي جيبلي بقسط شهري 2,999 ريال
  • مازيراتي ليفانتي بقسط شهري 3,998 ريال
  • مازيراتي كواتروبورتيه بقسط شهري 4,755 ريال

مميزات العروض:

  • الأقساط بناءً على مدة 60 شهر بدفعة أولى 15% 
  • دفعة أخيرة 30% بنظام مرن
  • إمكانية جعل الدفعة الأولى 0% مع زيادة بقيمة القسط الشهري
  • 3 سنوات باقة صيانة 
  • 3 سنوات ضمان غير محدود الكيلومترات 
  • 3 سنوات خدمة المساعدة على الطريق.

ويتوفر تذكرتين طيران درجة رجال الأعمال مع إقامة ليلتين في منتجع شادن بالعُلا والمواصلات والإفطار والعشاء مجاناً.

الشروط:

  • هذا العرض يسري حتى 30 سبتمبر.
  • يشمل ضريبة القيمة المضافة.
  • لا يشمل قيمة التأمين 
  • تطبق الشروط والأحكام

صور السيارات:

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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