سيارات مازيراتي متاحة بأقساط تبدأ من 2,999 ريال شهرياً ومميزات خاصة!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من وكيل مازيراتي شركة التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة على الطرازات المعروضة بالوكالة (2020).

*للاستفادة من العرض قم بتعبئة النموذج أدناه

السيارات المشمولة في العروض:

مازيراتي جيبلي بقسط شهري 2,999 ريال

مازيراتي ليفانتي بقسط شهري 3,998 ريال

مازيراتي كواتروبورتيه بقسط شهري 4,755 ريال

مميزات العروض:

الأقساط بناءً على مدة 60 شهر بدفعة أولى 15%

دفعة أخيرة 30% بنظام مرن

إمكانية جعل الدفعة الأولى 0% مع زيادة بقيمة القسط الشهري

3 سنوات باقة صيانة

3 سنوات ضمان غير محدود الكيلومترات

3 سنوات خدمة المساعدة على الطريق.

ويتوفر تذكرتين طيران درجة رجال الأعمال مع إقامة ليلتين في منتجع شادن بالعُلا والمواصلات والإفطار والعشاء مجاناً.

الشروط:

هذا العرض يسري حتى 30 سبتمبر.

يشمل ضريبة القيمة المضافة.

لا يشمل قيمة التأمين

تطبق الشروط والأحكام

صور السيارات: