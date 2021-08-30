سيارات مازيراتي متاحة بأقساط تبدأ من 2,999 ريال شهرياً ومميزات خاصة!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من وكيل مازيراتي شركة التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة على الطرازات المعروضة بالوكالة (2020).
*للاستفادة من العرض قم بتعبئة النموذج أدناه
السيارات المشمولة في العروض:
- مازيراتي جيبلي بقسط شهري 2,999 ريال
- مازيراتي ليفانتي بقسط شهري 3,998 ريال
- مازيراتي كواتروبورتيه بقسط شهري 4,755 ريال
مميزات العروض:
- الأقساط بناءً على مدة 60 شهر بدفعة أولى 15%
- دفعة أخيرة 30% بنظام مرن
- إمكانية جعل الدفعة الأولى 0% مع زيادة بقيمة القسط الشهري
- 3 سنوات باقة صيانة
- 3 سنوات ضمان غير محدود الكيلومترات
- 3 سنوات خدمة المساعدة على الطريق.
ويتوفر تذكرتين طيران درجة رجال الأعمال مع إقامة ليلتين في منتجع شادن بالعُلا والمواصلات والإفطار والعشاء مجاناً.
الشروط:
- هذا العرض يسري حتى 30 سبتمبر.
- يشمل ضريبة القيمة المضافة.
- لا يشمل قيمة التأمين
- تطبق الشروط والأحكام
صور السيارات: