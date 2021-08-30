إعادة افتتاح مركز “كيا 360” في سيؤول: مساحة مبتكرة للتعرف على حلول النقل المستقبلية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - إعادة افتتاح مركز “كيا 360” في سيؤول لاستعراض حلول النقل وأساليب الحياة المستقبلية المتبكرة من كيا بعد إطلاق استراتيجية العلامة التجارية الجديدة في بداية 2021

البناء الأنيق والواسع يتيح لزوّاره اختبار خدمات النقل المستقبلية المستدامة من كيا عبر عروض تفاعلية

كيا تنوي مواصلة تطوير المركز وإثرائه بمعارض وبرامج جديدة كي تدعم عملائها بالحركة التي تلهم

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت شركة كيا عن إعادة افتتاح مركز “كيا 360” المخصص لعملائها وللتعريف بعلامتها التجارية في سيؤول.

ويعد “كيا 360” أول مساحة عامة تتيحها الشركة لاستعراض منتجاتها وخدماتها الجديدة، بما فيها من أساليب النقل والحياة المستقبلية، وحلول النقل المستدامة بالطاقة الكهربائية، والابتكارات في مجال التصميم. وتأتي إعادة الافتتاح هذه بالتوافق مع الاستراتيجية الجديدة لكيا، التي أعلنت عنها في بداية 2021، والقائمة على دعم العملاء بالحركة التي تلهم. وكان قد تم افتتاح “كيا 360” للمرّة الأولى في 2017، تحت مسمّى “بيت 360” (BEAT360).

ويمتد هذا المركز الواسع على مساحة 1,900 متر مربع، ويستطيع زوّاره التعرّف على قيم علامة كيا الجديدة واختبارها، من خلال المشاركة والتواصل والتعاطف بشكل تفاعلي.

وقال أرتور مارتين، رئيس العلامة التجارية وقسم تجربة العملاء العالمي في كيا: “يُبرز مركز “كيا 360″ الغاية من العلامة التجارية الجديدة لكيا، وهي توفير أماكن وأوقات تلهم عملاءنا كي يحوّلوا أفكارهم إلى حقيقة. ندعو الزوّار إلى غمر أنفسهم بعروض كيا التفاعلية والغنية بالمعلومات، وذلك كي يتعرّفوا على توجهات كيا الجديدة نحو تأمين حلول نقل نظيفة ومستدامة، ووسائل نقل أنيقة تلائم أساليب حياتهم”.

وتمت إعادة تصميم الواجهة الخارجية لمنشأة “كيا 360” باستخدام الألوان الجديدة للعلامة التجارية، أسود منتصف الليل والأبيض القطبي، بما يتيح تقديم عروضاً ضوئية مبهرة ليلاً نهاراً، أما المساحة الداخلية فتتألف من ثلاث مناطق تجريبية: منطقة العلامة التجارية والتصميم، ومنطقة حياة السيارات الكهربائية، ومنطق مستخدمي كيا. وتتصل المناطق الثلاث ببعضها البعض، متيحة للزوار التعرّف على المعارض المتنوعة في هذه المناطق بشكل متسلسل. ويحتوي المركز على عروض رقمية تفاعلية، تستجيب لحركة الزوّار، وتتيح لهم فرصة مميزة لبناء تصوّر عن مستقبل النقل وأساليب الحياة بطرق ممتعة ومسلية. إضافة إلى ذلك، يستطيع الزوّار الحصول على معلومات عامة حول “كيا 360” من أكشاك رقمية، والحصول على دليل رقمي للمكان على هواتفهم الذكية باستخدام رمز استجابة سريعة (QR)، وذلك التزاماً من كيا بالحفاظ على تجربة خالية من التلامس والوقاية من الجائحة.

منطقة العلامة التجارية والتصميم:

منطقة العلامة التجارية والتصميم معدّة للتعريف بشخصية كيا بعد تغيير اسمها وإطلاق استراتيجيتها الجديدة، وتتضمن هذه المنطقة ثلاث مساحات ذات موضوعات محددة: “رحلة جديدة” (المخصصة لعرض سيارات كيا الجديدة)، و”الكون الملهم” (حيث يستطيع الزوّار التأمل في تطلعاتهم الشخصية باستخدام محتوى رقمي تفاعلي)، و”اتحاد الأضداد” (حيث يستطيع الزوّار التعرّف بصرياً على فلسفة التصميم الجديدة في كيا “اتحاد الأضداد”، بمساعدة فنون مثيرة تدمج بين مفاهيم متناقضة).

منطقة حياة السيارات الكهربائية:

تم تصميم منطقة حياة السيارات الكهربائية بحيث يستطيع الزوّار التعرّف على الحياة والنقل في المستقبل، في عصر السيارات الكهربائية. وتتضمن هذه المنطقة مساحة “شحن السيارات الكهربائية” (منصة تجريبية تتيح للزوار استعراض معلومات متنوعة حول السيارات الكهربائية، بما فيها كيفية شحنها)، و”ركوب السيارات الكهربائية” (لوح متحرّك يستطيع المشاركون استخدامه للقيادة على مسار افتراضي ترشدهم إليه شاشة LED)، و”البيت المتصل” (وهي مقصورة تجريبية يستطيع الزوّار فيها تصوّر مستقبل النقل القائم على الاتصالات وأساليب الحياة المرافقة له، بمساعدة حساسات الحركة).

منطقة مستخدمي كيا:

توفّر منطقة مستخدمي كيا معلومات متنوعة متعلقة بالقيادة، بما فيها استشارات مصممة خصيصاً للزوّار الذي يفكّرون بشراء سيارة جديدة. ويستطيع الزوّار اختيار مواصفات السيارة بشكل مباشرة باستخدام أداة ضبط رقمية ثلاثية الأبعاد، كما يستطيعون الحصول على استشاراتهم بشكل مباشرة من مندوبي مبيعات كيا. كما توجد مساحة باسم “نصائح السيارات الكهربائية” مخصصة لتوفير معلومات مفيدة من أرض الواقع عن السيارات الكهربائية، واستعراض المحتوى الخاص بشراكات كيا المتنوعة. إضافة إلى ذلك، تتيح “مساحة الذكاء الاصطناعي” للزوّار أن يختبروا افتراضياً أنظمة مساعدة السائق المتطوّرة (ADAS) المستخدمة في سيارات كيا، وذلك بالاعتماد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وضمن سعيها لإلهام عملائها بحلول نقل مبتكرة ومستدامة في المستقبل، تخطط كيا لمواصلة تطوير مركز “كيا 360” ومحتواه التفاعلي في المستقبل، عبر إضافة مجموعة متنوعة من المعارض المفيدة للعملاء، وعروض المنتجات التجريبية.