ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أشار تقارير من موقع “أوتوموتيف نيوز” إلى إيقاف فورد إيدج ولينكون نوتيلوس بعد موديلات 2023، وقد انطلق الجيل الثاني للموديلين في 2015 مع استلامهما لتحديثات منتصف العمر في 2019.

ويُذكر أن تقارير أخيرة أشارت إلى إيقاف فئات الدفع الأمامي لفورد إيدج لموديل 2022 والاقتصار على الدفع الكلي فقط، بينما ستستمر نوتيلوس بخيار الدفع الأمامي حتى إيقافها بعد موديل 2023.

ويبدو أن السبب الرئيسي لإيقاف الموديلين هو تحويل مصنع Oakville التجميعي الكندي المنتج لهما إلى بناء الموديلات الكهربائية فقط.

وتشير التقارير لاستبدال إيدج ونوتيلوس بموديلات كهربائية غالباً بأسماء مختلفة، وفي إطار مماثل، أكدت فورد على تطوير نسخ كهربائية بالكامل لإكسبلورر وأفياتور، مع تجهيز فورد ولينكون لرحلة التحول التدريجي للمولدات الكهربائية منعدمة الانبعاثات.