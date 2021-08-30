مجموعة فولكس واجن ستلغي النواقل اليدوية كلياً في هذا الموعد

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أشارت تقارير أوروبية إلى إلغاء فولكس واجن لنواقل الحركة اليدوية تماماً بحلول 2030 على أقصى تقدير.

وتستمر العلامة الألمانية في رحلة التحول للكهرباء والطاقة البيئية، مع استهداف إلغاء محركات الاحتراق الداخلي في أوروبا بحلول 2030، وبما أن السيارات الكهربائية لا تحتوي على نواقل يدوية، من المتوقع أن 2030 سيكون العام الذي تلغي فيه فولكس واجن النواقل اليدوية.

كما أشارت التقارير إلى أن تيجوان الجيل التالي المتوقع انطلاقه في 2023 سيتوفر بناقل أوتوماتيكي حصري، كما سيتم إلغاء الناقل اليدوي في باسات المحدثة في نفس العام.

ومن الغالب أن قرار إلغاء النواقل اليدوية سيشمل جميع علامات فولكس واجن مثل سكودا وسيات وأودي كذلك مع انتقالهم جميعاً بالتدريج كذلك للمحركات الكهربائية بشكل حصري على مدار العام القادم.