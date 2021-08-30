مرسيدس Citan الجديدة تنطلق خلال سبتمبر.. المواصفات والأسعار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستعد مرسيدس لإطلاق الجيل الجديد من سيارتها Citan، التي تنتمي لفئة موديلات الفان الصغيرة، خلال سبتمبر بسعر يبدأ من 23 ألف و800 يورو.

وأوضحت الشركة الألمانية أن السيارة الجديدة تعتمد على النسخة الجديدة من رينو Kangoo؛ حيث صبت الشركة التابعة لمجموعة دايملر في هذا الجيل تركيزها على النواحي التصميمية والسلامة وراحة القيادة والمفهوم الداخلي.



على سبيل المثال تستعير الفان الجديدة مفهوم القمرة من شقيقتها الفئة A مع المقود ونظام الاستعمال الخاص بمرسيدس MBUX وشاشة لمسية وميزة التحكم بالأوامر الصوتية.

وتتوفر السيارة بطولين وقاعدتي عجلات بطولين مختلفين تمكنها من التجهيز بثلاثة صفوف من المقاعد.

ويقف الموديل الأساسي على قاعدة عجلات بطول 2.72 متر، كما تظهر بطول 4.50 متر. ويبلغ طول المساحة الداخلية 3.05 متر وتسع 3000 لتر، في حين تزيد سعة الحمولة في الموديل Tourer بمقدار 500 لتر.





وعلى صعيد الدفع تتوفر للسيارة محركات بنزين وديزل تغطي نطاق قوة يمتد من 55 كيلووات/75 حصان إلى 96 كيلووات/131 حصان. وبذلك تتراوح السرعة القصوى للسيارة بين 152 و 183 كلم/س. وتستهلك أكثر النسخ اقتصادية 5.0 لتر/100 كلم من الديزل.

وتنضم النسخة e-Citan الكهربائية لباقة موديلات السيارة خلال العام القادم. وستعتمد هذه النسخة على سواعد محرك بقوة 75 كيلووات/102 حصان، مع مدى سير يبلغ 285 كلم.