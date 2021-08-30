لاند روفر تطلق نسخة خاصة من Range Rover

محمد الفلاح - الإثنين 30 أغسطس 2021

أطلقت شركة لاند روفر الإصدار الخاص Ultimate Edition من أيقونتها Range Rover Sport SVR 5.0 الجديدة.



وأوضحت الشركة البريطانية أن الإصدار الخاص Ultimate Edition الجديد يتميز من خلال ألوان الطلاء الخاصة Maya Blue Gloss و Marl Gray Gloss و Ligurian Black، مع ظهور السقف باللون الأسود اللامع، وذلك بالإضافة إلى غطاء حيز المحرك المصنوع من ألياف الكربون.

ويظهر اللون الأسود أيضا على العجلات المصنوعة من معدن خفيف قياس 22 بوصة، وسروج المكابح وأغطية المرايا الخارجية وشبكة المبرد وأغطية فتحات التهوية الموجودة على الرفارف.

وتزين المقصورة الداخلية التجهيزات الجلدية الفاخرة والمقاعد الرياضية وخيوط الحياكة المتباينة وعتبات الأبواب المضاءة والملصقات، التي تشير إلى خصوصية وتفرد السيارة.

وعلى صعيد الدفع تعتمد السيارة البريطانية على سواعد محرك كمبريسور V8 سعة 5.0 لتر يزأر بقوة 575 حصان/700 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.