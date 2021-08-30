أهم السيارات في تاريخ فولكسفاجن.. بينها الخنفساء التي يعشقها المصريون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قدمت فولكسفاجن عبر تاريخها مجموعة استثنائية من السيارات شكلت علامات فارقة ليس فقط في تاريخ الماركة ولكن في تاريخ الصناعة ككل.

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات قائمة تضم أهم الموديلات التي قدمتها ماركة فولكسفاجن عبر تاريخها.

وضمت القائمة، طراز "الخنفساء" الشهير Volkswagen Type 1 “Beetle” الذي كان ظهوره الأول عام 1946 وكان من أكثر السيارات مبيعا عبر تاريخ الصناعة.





من بعده، ضمت القائمة طراز فولكسفاجن Volkswagen Golf GTI موديل عام 1975، وهو طراز رائد بين فئات هاتشباك، حققت به فولكسفاجن نجاحات متميزة في عالم سباقات رالي هاتشباك.





وطراز فولكسفاجن Volkswagen Polo موديل عام 1975، كان أيضا من أهم سيارات الماركة الألمانية، وطرح ضمن فئات هاتشباك عالية الأداء.





وطراز فولكسفاجن Volkswagen Passat موديل عام 1973، كان أيضا من أهم سيارات الماركة الألمانية، وطرح ضمن فئات هاتشباك عالية الأداء.





وطراز فولكسفاجن Volkswagen Bus/Type 2 موديل عام 1963، كان أيضا من أهم سيارات الماركة الألمانية، وطرح ضمن فئات VAN كبيرة الحجم.





وطراز فولكسفاجن Volkswagen Corrado موديل عام 1989، كان أيضا من أهم سيارات الماركة الألمانية، وطرح ضمن فئات هاتشباك.





وطراز فولكسفاجن Volkswagen Touran موديل عام 2003، كان أيضا من أهم سيارات الماركة الألمانية، وطرح ضمن فئات VAN صغيرة الحجم.





وطراز فولكسفاجن Volkswagen UP موديل عام 2016، كان أيضا من أهم سيارات الماركة الألمانية، وطرح ضمن فئات هاتشباك صغيرة الحجم.



