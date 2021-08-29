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موجز ”الخليج 365” للسيارات.. أغلى مفتاح بالعالم وطرق فحص الفرامل

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز أحداث قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي تطورات القطاع المهمة.

في عالم السيارات هناك أسرار خفية قد لا يعرفها الكثير، لعل أكثرها إثارة هو المفتاح "فانتوم" المصنف كونه أغلى مفتاح سيارة في العالم.

كثيرا ما يشتكي البعض من مشكلات فجأة تصيب منظومة الفرامل بالسيارة، لذلك نستعرض في هذا التقرير طريقة لفحص الفرامل قبل التحرك.

قفزت أسعار السيارات بصورة ملفتة خلال الأسابيع الماضية رغم وجود حالة ركود نسي بالأسواق، وكشف خبراء الصناعة عن تحالف خطير.

أطلقت شركة فورد النسخة ST Edition الجديدة من أيقونتها Focus، التي تنتمي لفئة الموديلات المدمجة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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