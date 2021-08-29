الحجز الإلكتروني من يلو بكبسة زر إنطلق في رحلتك

ابوظبي - مجدي عبدالحي - باعتبارها واحدة من أبرز شركات تأجير السيارات في السوق السعودي، فإن الوفاق لتأجير السيارات (يلو) تحرص دائماً على التواجد بقوة ضمن كافة الفعاليات والقطاعات الخدمية وكذلك القطاعات الترفيهية مثل السياحة.

ففي إطار سعى السعودية لتنشيط السياحة الداخلية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، فقد حرصت يلو على توفير العديد من الخدمات المميزة من أجل ضمان حصول عملائها على سيارات مناسبة لسفرهم مع الحرص على راحتهم وذلك من خلال الحجز الإلكتروني.



حيث يمكنك بسهولة من خلال هاتفك حجز السيارة، تمديد عقود التأجير دون حاجة لزيارة الفروع، بجانب خصومات دائمة عند استخدام التطبيق الخاص بيلو، وذلك بدون الحاجة لزيارة الفرع أو الإنتظار، فقط قم بحجز سيارتك واستلمها من الفرع الأقرب لك ثم انطلق في رحلتك.



كما قامت الشركة بتطوير خدماتها وتوفير خدمة عملاء طوال اليوم على مدار الأسبوع وعلى جميع المنصات، بجانب التطوير المستمر لأسطول سيارات الشركة مع الحفاظ على نظافة الفروع وتعقيم السيارات، مع الحرص على التحديث الدائم لأسطول سيارات يلو، حيث أن عمر خدمة السيارة لا يتجاوز 24 شهراً وذلك استجابة لتطلعات ورغبات العملاء بهدف توفير أعلى مستويات الرفاهية والأمان لهم.

وتأتي هذه الخدمات في إطار حرص يلو على تشجيع السياحة الداخلية من خلال توفير أكبر قدر من التسهيلات لعملائها من أجل حثهم على زيارة المناطق المميزة داخل المملكة.

الموقع الإلكتروني لـ يلو: اضغط هنا

رقم الحجز: 920002909

تحميل تطبيق يلو للهواتف الذكية: قوقل بلاي – آبل ستور