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كيا سورينتو 2021 قسطها الشهري يبدأ من 1,568 ريال!

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alamir salah eldin 0 تبليغ

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة كيا الجبر على سيارات كيا، ولاتفوتك عروض الصيف المميزة على سيارات كيا 2021.. بدون دفعة أولى وبدون رسوم إدارية.

* للاستفادة من العرض قم بتعبئة النموذج أدناه.

السيارة المشمولة في العرض:

  • كيا سورينتو الجديدة كلياً: القسط الشهري يبدأ من 1,568 ريال

مميزات العرض:

  • 0% مرابحة
  • 0% رسوم ادارية
  • 0% دفعة أولى
  • تمويل ميسر لمدة 5 سنوات مع امكانية تمويل الدفعة الاخرية حسب السياسة الائتمانية للبنك
  • الدفعة الأخيرة تصل حتى 40%

العرض متوفر لدى مصرف الراجحي، البنك الاهلى، بنك الرياض.

صورة السيارة:

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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