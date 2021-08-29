تعرف على أبرز أسباب ومؤشرات ضعف بطارية السيارة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تعتبر البطارية من أبرز الأجزاء الحيوية المسؤولة عن تشغيل السيارة وبدء حركتها، كما تقوم بتشغيل كافة الأجزاء الكهربائية الأخرى داخل السيارة، لذا يجب العناية بها للحفاظ عليها من التلف.

وفي حال تعرض البطارية للضعف أو التلف فإنها تسبب العديد من المشاكل والأعطال قد تصل لحد إيقاف السيارة بالكامل عن العمل، لذا نقدم لكم اليوم هنا أسباب ومؤشرات ضعف البطارية، وهي كما يلي.

أولاً أسباب ضعف أو تلف البطارية:

– انتهاء مدة صلاحيتها نتيجة انتهاء عمرها الافتراضي

– إهمال صيانتها بصورة دورية

– إرتكاب بعض السلوكيات والممارسات الخاطئة من قبل قائدو السيارات

– إذا تعرض الدينامو للضعف أو التلف

ثانياً مؤشرات ضعف أو تلف البطارية:

– صعوبة تدوير المحرك خاصة في الصباح الباكر أو عند توقف السيارة لفترة طويلة

– إضاءة لمبة تحذير البطارية في لوحة عدادات السيارة

– ملاحظة ضعف الإضاءة داخل السيارة وخارجها

– ضعف عزم السيارة خاصة أثناء صعود المرتفعات

– تراكم الأملاح والمواد الكيميائية على قطبي التشغيل السالب والموجب أعلى البطارية

– ملاحظة انخفاض مستوى سائل البطارية اذا كانت البطارية سائلة

– انتفاخ البطارية أحياناً من الجوانب بشكل ملحوظ