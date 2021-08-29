ما هي المسافة التي يمكن قيادتها باستخدام الإطار الاحتياطي؟

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – من المواقف المزعجة التي قد تواجه قائدي السيارات أحياناً أثناء القيادة هي انفجار إطار السيارة أو فراغه من الهواء، مما يضطر السائق إلى تركيب الإطار الإحتياطي، وهنا دائما ما يثار تساؤل حول المسافة التي يمكن قطعها بإستخدام الإطار الإحتياطي؟

أجاب خبراء السيارات أن الإطارات الإحتياطية في السيارات الحديثة تكون أصغر من الإطارات التقليدية، وهي ليست مصممة للاستخدام لمسافات طويلة، ولكنها مصممة لنقلك إلى أقرب مكان يمكنك الحصول فيه على خدمة لصيانة الإطار الذي تعرض للتلف.

وأضاف الخبراء أن المسافة التي يمكن قطعها بالإطار الإحتياطي تختلف وفقاً لحجم الإطار، لكن كم المسافة بالضبط؟ هذا ما سوف نستعرضه لكم خلال السطور التالية.

أولاً الإطار الإحتياطي كامل الحجم

إذا كان الإطار الاحتياطي كامل الحجم ويعتمد نفس مقاس ونوع إطارات سيارتك الأساسية، فإنه يمكنك استخدامه مثلها تماماً حتى تنتهي صلاحيته.

ثانياً الإطار الإحتياطي صغير الحجم

أما في حالة ما كان الإطار الإحتياطي حجمه أصغر من إطارك الأساسي، فإنه عليك أن تقوده لأقل مسافة ممكنة، مثلاً حتى الوصول إلى مركز الصيانة بغيّة إصلاح إطارك الأساسي، وأشار الخبراء أن هذه المسافة يجب أن لا تزيد عن 110 كم، أو وفقاً لما ينص عليه دليل المالك أو كتيب المصنع.