الباحثة التونسية آمنة الجبلاوي لـ"الخليج 365": الأحزمة الفقيرة غذت الفكر الإرهابي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الباحثة التونسية آمنة الجبلاوي عن الأسباب التي تؤدي إلى سقوط الشباب في أتون الأيديولوجيا المتطرفة والفكر الإرهابي.

"الجبلاوي" تحدثت لـ"الخليج 365" بخلفية أدبية كونها باحثة تونسية وأستاذة بكلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة حائزة على إجازة من جامعة السوربون.

حصلت آمنة على الدكتوراه في الآداب والحضارة العربية من كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة.وتدير منظمة “المعهد الدولي للإنماء الإنساني".

كما أن لديها العديد من المؤلفات على غرار الصابئة في الثقافة العربية الإسلامية” و“الإسلام المبكر" و"الاستشراق الأنغلوسكسوني الجديد” وغيرها من البحوث، وهو ما تحدثت عن تفاصيله لـ"الخليج 365":

باعتباركم قيادية في المعهد الدولي للإنماء الإنساني.. ما أدواره في مكافحة التطرف؟

المعهد تأسس سنة 2013 بمعية ناشطين من المجتمع المدني التونسي ويهدف أساسا للاشتغال على تفكيك ظاهرة التطرف العنيف وذلك بالمزج بين العمل الميداني والعمل البحثي.

تونس عرفت هجمات إرهابية بسبب الأفكار المتطرفة منذ آواخر 2012 واحتدت مع اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد في فبراير/شباط 2013 ما جعلنا نفكر في تأسيس المعهد.

وبالفعل تم إنشاء المعهد في مايو/آيار 2013 وتم توظيف الأدوات المعرفية التي لدينا من معارف سوسيولوجية وانثربولوجية ودينية لفهم أسباب سقوط الشباب في أتون الأيديولوجيا المتطرفة والفكر الإرهابي.

وكانت الفكرة في إطلاق حملات توعوية لدى اليافعين والشباب والنساء لإيقاف سفر الشباب إلى بؤر التوتر.

كما أن المعهد اشتغل منذ البداية على العمل الميداني في المحافظات الحدودية التي تقع على حدود ليبيا باعتبار الهشاشة وغياب الدولة التي تعاني منها تلك المناطق في السنوات الأخيرة، إضافة إلى الاشتغال على أسباب انتشار الفكر المتطرف في الأحزمة الهشة والفقيرة وتحديدا بمحافظات تونس الكبرى (منوبة واريانة وتونس وبن عروس).

ما الأسس التي جعلت التطرف ينتشر في تونس؟

حذرنا سابقا من ظاهرة الانقطاع المبكر عن الدراسة والتي تعتبر من أكبر الأسباب لانتشار الفكر المتطرف حيث أن جزءا من هؤلاء المنقطعين وقفوا في خطر استقطاب الإرهابيين وأنصار الشريعة بعد تكوينهم في خلايا دعوية وحلقات في بعض المساجد.

كما أن أغلبهم ينتمون إلى أوساط اجتماعية فقيرة وأخرى لم تكمل المسار الدراسي ولا تحوز معرفة علمية وهذا بيّن في الدراسات المجراة على مسألة التطرف والتي أبرزت أن الأحزمة الفقيرة لمحافظات نابل والعاصمة وبنزرت شمالي البلاد قد ساهمت بأكبر النسب في الالتحاق إلى بؤر الصراع.

كما أن من يلتحقون بهذه البؤر هم شباب يعانون من مشكل الانتماء؛ حيث يجدون في ذلك نوعا من الامتلاء النفسي عادة.

وهل أن التطرف له جوانب متعلقة بالثقافة الإسلامية أم أن تأويل أئمة الإرهاب ساهم في انتشار الإرهاب؟

هناك تأويلات تقول إن النص حمال أوجه والإشكال ليس في النص الديني بقدر ما هو في بعض التأويلات التاريخية.

إن عدنا لبعض النصوص الدينية هي مثل كل الأديان الأخرى فيها حديث عن الصراعات والحروب.

وهناك عود عن بعض السور المدنية والمكية؛ حيث أن المكية وهي أساسا سور روحانية أما المدنية مثل سورتي التوبة والأنفال تحيل على القتال.

هذا إن كان تأويله وتأطيره سليما يتنزل في سياقه التاريخي في الفتوحات الإسلامية الأولى لكن لا سبيل إلى إسقاط هذه الآيات على واقعنا اليومي ونحن لسنا في تقسيمات تعود إلى مرويات ما يعرفوا بـ"الجهاديين والإسلاميين".

نحن الآن في سنة 2021 ومن الضروري أن نحسم أمرنا كعرب ومسلمين من هذه المسائل وأن نقول اإننا في دار سلم وحربنا هي حرب على الجهل والمرض.

والنزول بخيالنا وفكرنا نحو مرويات الجهاد والقتل هو إلا امتداد للوراء وإغراق للعرب والمسلمين في مزيد من التخلف.

لا بد من الاشتغال على تأويل موحد بين العرب والمسلمين في علاقة بالتاريخ العربي الإسلامي.

تونس عاشت حدثًا مهمًا يوم 25 يوليو/تموز.. ما هي أفق هذا الإجراء الذي قام به قيس سعيد؟

وقعت مع مجموعة من المثقفين التونسيين على بيان مساندة لإجراءات 25 يوليو/تموز واعتبرناها إجراءات ضرورية لتخليص البلد من برلمان كان قد عرف مشاهد عنف وتدني أخلاقي كبير.

وبخصوص ما يسمى بالانتقال الديمقراطي في تونس وإن شهد بعض نقاط الضوء من حرية تعبير وتعددية حزبية لم نشهد تحسنا ولا إصلاحات حقيقية أو رغبة في الإصلاح.

والديمقراطية ليست فقط انتخابات لكن ما حصل في تونس انحراف خطير بالبلاد، وما حصل يوم 25 يوليو/تموز ربما هو انتقام الدولة من الأحزاب التي اشتغلت على مصالحها الضيقة دون التفكير في مصالح التونسيين.

كما أن الإسلام السياسي وصل لتونس بقوة منذ سنة 2011 بطريقة مهيكلة وفرض نفسه على الساحة السياسية لكن بتلوينات النهضة وائتلاف الكرامة والتي طرحت على نفسها أن تكون تعبيرات أخلاقوية في واقع الأمر لكنها انحرفت في عملها وأدائها اليومي.

وتوجه التونسيين لمقرات حزب النهضة يوم 25 يوليو/تموز الماضي هو ترجمة لغضبهم من منظومة الحكم وما حصل هو محاولة لإعادة البلاد للدولة واستعادة شيء من سيادتها على نفسها وسيادة الشعب على مصيره.

وأتمنى أن تكون الرؤية القادمة هي إعادة تصحيح المسار خاصة وأنه ليس من الطبيعي أن نبقى في سنة 2021 حبيسي خصومات سياسية كانت موجودة فى الجامعة التونسية في ثمانينيات القرن الماضي بين اليسار التونسي واليمين الإسلامي وما شاهدناه في سنة 2011 من نقاشات لبعض السياسيين هو تكرار عقيم لبعض غوغائيات الجامعة التونسية التي لا تفيد تونس بأي شيء وتجاوزها الزمن.

أخيرًا.. ما التهديدات التي تمس تونس بالربط مع التطورات الإقليمية وتحرك الجماعات الإسلامية؟

أنا متفائلة خيرا بتغيير 25 يوليو/تموز، فما يحدث في ليبيا من عدم استقرار سياسي يجعلنا في حاجة للاهتمام بالأمن القومي خاصة بعد التطورات التي يعيشها الساحل الأفريقي وانعكاسها على الوضع الأمني في الجارة ليبيا.