"ماسك" يحلق منفردا.. 1.8 تريليون دولار حصاد أثرياء أمريكا منذ الجائحة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - "الثروات تصنع وقت الأزمات" هي مقولة تاريخية تثبت صحتها دوما مع وقوع كل كارثة.

فبينما ينهمر الناس في التفكير في كيفية حماية أنفسهم من وباء كورونا، كان يستعد أثرياء العالم لحصد كافة الفرص التي ستطرحها الجائحة.



التفكير الذي تسلح به مليارديرات أمريكا نجح في تنمية ثرواتهم بمقدار 1.8 تريليون دولار خلال الوباء، منذ تفشي الوباء في 18 مارس/آذار 2020، وصولا إلى 17 أغسطس/آب 2021، وفق لتقرير صادر عن منظمة أمريكيون من أجل العدالة الضريبية (ATF) ومعهد دراسات السياسة لبرنامج عدم المساواة ((IPS.

ارتفعت إجمالي ثروات المليارديرات الأمريكان بنحو الثلثين وتحديدا 62% خلال هذه الفترة، لتنطلق من أقل من 3 تريليونات دولار في بداية أزمة فيروس كورونا إلى 4.8 تريليون دولار.

لم تزد ثروة المليارديرات فحسب، بل نمت أعدادهم أيضا، ففي مارس/آذار من العام الماضي، كان هناك 614 مليارديرا أمريكيا، ولكن هذا العدد ارتفع هذا الشهر إلى 708 مليارديرات.

ويقول التقرير إن مبلغ الـ1.8 مليار دولار التي اكتسبها المليارديرات الأمريكيون خلال 17 شهرا، لن يتم فرض ضرائب عليها ما لم يبيعوا أصولها، وهي تعادل أكثر من نصف حزمة الاستثمارات التي أعلنها الرئيس جو بايدن بقيمة 3.5 تريليون دولار على 10 سنوات لدعم الاقتصاد في مواجهة جائحة كورونا.

وبالنظر لأكثر 10 مليارديرات أمريكيون حققوا زيادة في قيمة الثروات، جاء إيلون ماسك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية في الصدارة، بعد أن قفزت ثروته بقيمة 150.8 مليار دولار من مستوى 24.6 مليار إلى 175.4 مليار دولار.

وجاء جيف بيزوس مؤسس شركة أمازن للتجارة الإلكترونية في الوصافة، والتي ارتفعت ثروته من 113 إلى 188 مليار دولار، بزيادة قدرها 75 مليار دولار.

أما مارك زوكربيرج المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، فقد جاء في المركز الثالث بعد أن ارتفعت ثروته خلال فترة الوباء بمقدار 74.2 مليار دولار من 54.7 إلى 128.9 مليار دولار.

وحل في المرتبة الرابعة لاري بيج الشريك المؤسس في جوجل، حيث حققت ثروته نموا قيمته 66.5 مليار دولار، إثر ارتفاعها من 50.9 إلى 117.4 مليار دولار.

وجاء خلفه أيضا الشريك المؤسس في جوجل سيرجي برين، والذي ارتفعت ثروته بنحو 64.3 مليار دولار لتصل إلى 113.4 مليار من مستوى 49.1 مليار دولار.

وفي المركز السادس، جاء لاري إليسون المؤسس والمدير التنفيذي لشركة أوراكل، إثر وصول ثروته إلى 117.3 مليار دولار، مقارنة بـ59 مليار دولار في بداية اندلاع الوباء، محققا زيادة قدرها 58.3 مليار دولار.

وحل وارين بافيت المؤسس لشركة بيركشاير هاثاواي في الترتيب السابع، بعد أن سجلت ثروته زيادة بنحو 37.5 مليار دولار، في ضوء ارتفاعها من 67.5 مليار إلى 105 مليارات دولار.

واحتل ستيفن بالمر، الرئيس التنفيذي السابق لشركة مايكروسوفت، المركز الثامن بفضل نمو ثروته بقيمة 33.2 مليار دولار، لترتفع من 52.7 مليار إلى 85.9 مليار دولار.

أما بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت فقد حققت ثروته زيادة قيمتها 32.6 مليار دولار، إثر زيادتها من 98 مليار إلى 130.6 مليار دولار.

وتذيل قائمة أكثر 10 مليارديرات أمريكيين تحقيقا للثروة منذ بداية العام، فيل نايت مؤسس شركة نايك، والذي قفزت ثروته من 29.5 مليار إلى 61.6 مليار دولار، بزيادة قيمتها 32.1 مليار دولار.